4G vs. 5G en Colombia: Tigo lidera la cobertura y Claro encabeza la nueva red

Tigo tiene la mayor cobertura 4G en Colombia, mientras Claro ocupa el primer lugar en 5G. Esa es una de las principales conclusiones del Barómetro de cobertura móvil de nPerf, que reunió mediciones realizadas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

En 4G, Tigo obtuvo un nPerf Coverage Score de 86,72 %, por encima de Claro, con 85,48 %, y Movistar, que registró 83,23 %. La medición combina la cobertura geográfica con otra variable que tiene en cuenta los lugares donde realmente se desplazan los usuarios.

El resultado cambia cuando se revisa el 5G. Claro alcanzó un Coverage Score de 43,22 %, mientras Tigo llegó a 33,94 % y Movistar a 33,91 %. La diferencia muestra que la expansión de la tecnología más reciente todavía está lejos de alcanzar el nivel de cobertura que ya tienen las redes 4G.

El informe también permite ver por qué no basta con mirar un único porcentaje. Para 4G, Tigo registró una cobertura geográfica de 79,12 % y una cobertura ponderada por movilidad de 94,32 %. En Claro las cifras fueron de 77,06 % y 93,90 %, respectivamente. Movistar tuvo 73,84 % de cobertura geográfica y 92,62 % en la medición asociada a la presencia de usuarios.

El 5G todavía tiene mucho terreno por cubrir

La diferencia entre ambas tecnologías resulta todavía más evidente al mirar los indicadores de cada operador. Claro alcanzó en 5G un 23,08 % de cobertura geográfica y 63,35 % en la medición ponderada por los dispositivos observados, para un Coverage Score de 43,22 %. Tigo obtuvo 17,71 %, 50,17 % y 33,94 %, mientras Movistar registró 18,12 %, 49,71 % y 33,91 %.

Los datos no corresponden a mapas teóricos elaborados a partir de modelos de propagación. nPerf construyó el barómetro con mediciones tomadas en condiciones reales por usuarios de su aplicación para Android, incluyendo registros realizados en exteriores, interiores y durante desplazamientos. Incluso las mediciones en las que el dispositivo no tenía señal son conservadas para el análisis.

La cobertura también presenta diferencias entre regiones. El estudio incluye las zonas Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía, aunque el volumen de mediciones varía considerablemente. La región Andina, por ejemplo, concentró más de 9,5 millones de mediciones y 222.371 dispositivos, mientras Amazonía registró 81.091 mediciones y 2.478 dispositivos.

El informe advierte además que cobertura y velocidad son variables diferentes. Las cifras de 5G deben leerse teniendo en cuenta las bandas utilizadas por cada operador, ya que las frecuencias de 700 MHz tienen mayor alcance, mientras otras bandas pueden ofrecer características distintas de velocidad. Por eso, este barómetro permite saber dónde se registra cobertura, pero no determina cuál operador ofrece el internet móvil más rápido.