HONOR 600 Smart llega a Colombia con batería de 8.100 mAh y resistencia a caídas de 2,5 metros

El HONOR 600 Smart ya está disponible en Colombia con una propuesta poco habitual dentro de su rango de precio: una batería de 8.100 mAh, certificaciones de resistencia y varias funciones de inteligencia artificial integradas en el sistema. Su precio de lanzamiento es de $1.999.900, por lo que la pregunta no es solo qué especificaciones tiene, sino qué tan útiles resultan en el uso diario.

La batería es el principal argumento de este celular. HONOR asegura que puede alcanzar hasta 2,5 días de autonomía y que está diseñada para conservar su rendimiento durante años. También incorpora carga rápida de 45 W, aunque la cifra anunciada de recuperación en cinco minutos es de apenas 9 %. Es decir, no se trata de una carga que resuelva toda la batería en pocos minutos, sino de una recarga rápida para recuperar algo de autonomía cuando queda poca energía.

El equipo también permite cargar otros dispositivos por cable a 7,5 W. Y cuando la batería llega al 10 %, el modo Ultra Ahorro puede mantener funciones específicas durante varias horas, una característica especialmente útil para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa.

Un celular pensado para aguantar

El otro elemento diferencial está en la resistencia. El HONOR 600 Smart obtuvo una certificación SGS Premium Performance de cinco estrellas para caídas de hasta 2,5 metros, de acuerdo con la compañía. No significa que sea indestructible, pero sí que su construcción fue sometida a pruebas específicas de resistencia.

A esto se suman las certificaciones IP68, IP69 e IP69K, destinadas a proteger el equipo frente al polvo, el agua y chorros a alta presión. También cuenta con respuesta táctil para utilizar la pantalla con las manos mojadas.

En el interior está el Snapdragon 4 Gen 4, acompañado de 8 GB de RAM física y hasta 12 GB adicionales mediante RAM Turbo. El almacenamiento es de 256 GB, una capacidad suficiente para aplicaciones, fotografías y videos para buena parte de los usuarios.

En fotografía, HONOR apuesta por una cámara principal de 50 megapíxeles. Aquí conviene poner las cifras en perspectiva: los 50 MP por sí solos no determinan la calidad fotográfica. En este segmento pesan también el procesamiento de imagen, el sensor utilizado y el comportamiento de la cámara cuando hay poca luz.

La pantalla y la cámara, por tanto, no son los argumentos con los que este modelo intenta competir directamente con celulares de gamas superiores. Su apuesta está en otro lado: autonomía, resistencia y funciones inteligentes.

Te puede interesar: realme 16 Pro Harry Potter Edition ya está en Colombia: precio y dónde comprarlo

El software es MagicOS 10, con integración de Google Gemini, Magic Portal y Circle to Search. Además, incorpora un botón físico dedicado a funciones de IA que también puede configurarse para abrir rápidamente la cámara con un doble clic.

Entre las herramientas anunciadas aparece Imagen a video IA 2.0, capaz de convertir imágenes estáticas en clips mediante inteligencia artificial. Son funciones que pueden resultar atractivas para quienes crean contenido desde el celular, aunque su utilidad dependerá de cuánto las incorpore realmente el usuario a su rutina.

El HONOR 600 Smart se vende en Colombia en colores Plata y Morado Niebla, a través de Claro, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Falabella, Éxito y WOM. Su precio base es de $1.999.900 y durante los primeros días de venta incluye un HONOR Watch 2i.

Por ese precio, el 600 Smart tiene una propuesta bastante definida. No intenta competir únicamente por potencia o fotografía, sino por ofrecer un equipo para quienes priorizan batería grande, resistencia al agua y las caídas, almacenamiento amplio y funciones de IA. Para ese perfil, sus especificaciones tienen más sentido que simplemente mirar el número del procesador o de los megapíxeles.