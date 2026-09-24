Los celulares de menos de US$200 podrían desaparecer, ¿por qué?

Comprar un celular económico podría volverse más difícil durante los próximos años. La categoría más barata será la que más se reduzca hacia el final de la década, incluso si las ventas globales recuperan buena parte del terreno perdido. Esto no supone la desaparición de estos equipos, sino una oferta menor de modelos nuevos.

Counterpoint Research, firma global especializada en investigación y análisis del mercado tecnológico, publicó el 23 de septiembre de 2026 una proyección que calcula que más de 230 millones de unidades anuales podrían salir del mercado global entre 2025 y 2030. Los celulares de menos de US$200 serían los más afectados por el encarecimiento de componentes, mayores especificaciones mínimas y la menor disposición de los fabricantes a mantener presencia en mercados considerados no estratégicos.

Los celulares de menos de US$200 perderían cuatro de cada diez envíos

Los envíos de esta categoría caerían cerca de 40 % entre 2025 y 2030. Mientras tanto, el mercado mundial volvería a rondar los 1.200 millones de celulares anuales al final de la década, ligeramente por debajo del volumen registrado en 2025. La recuperación estaría concentrada en otros rangos de precio.

Quienes dejen de comprar un equipo económico tampoco pasarían necesariamente a uno más costoso. Los envíos de modelos de US$200 o más crecerían 26 %, pero no alcanzarían a compensar las unidades perdidas en la gama de entrada. Una parte de las compras se aplazaría y otra se trasladaría hacia dispositivos usados o reacondicionados.

Conservar el celular actual durante más tiempo sería otra respuesta al aumento de precios. Esta situación tendría mayor impacto en mercados de menores ingresos, donde el costo del dispositivo continúa siendo una barrera para acceder por primera vez a internet móvil.

Componentes más caros reducen el margen de los fabricantes

Memorias y procesadores representan una proporción mayor del costo total cuando se fabrica un equipo económico. Si estos componentes suben de precio, existe menos margen para absorber el incremento sin trasladarlo al comprador. A esa presión se suma el aumento de las especificaciones mínimas necesarias para mantener un modelo competitivo.

Fabricar dispositivos de entrada perdería así atractivo para algunas marcas. Los recursos podrían dirigirse hacia categorías con mayor margen, mientras las compañías que dependen especialmente de equipos económicos quedarían más expuestas a la contracción prevista.

Los catálogos también cambiarían. Una marca presente en varios rangos de precio tendría más posibilidades de compensar la caída mediante modelos de mayor valor. Las compañías concentradas en los escalones inferiores contarían con menos alternativas para recuperar las ventas perdidas.

La gama media crecería, pero no absorbería toda la demanda

Los fabricantes concentrarían más lanzamientos, inversión en marketing y distribución en la gama media. Estos celulares incorporarían progresivamente mayor memoria y almacenamiento, conectividad 5G, mejores cámaras, soporte de software más prolongado y funciones de inteligencia artificial.

Pagar más no sería la respuesta para todo el mercado. La previsión contempla que parte de las compras se pospongan y que aumente el interés por dispositivos de segunda mano. Por esa razón, las categorías superiores no recuperarían todo el volumen que desaparecería por debajo de US$200.

Los celulares de menos de US$200 cumplen además una función importante en países de ingresos bajos y medios, donde representan una vía de entrada a internet móvil. Una menor disponibilidad podría dificultar el paso desde teléfonos básicos o compartidos hacia un celular propio con acceso a servicios digitales.

Actualmente todavía se encuentran celulares por menos de $1 millón en Colombia de marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi y realme. La previsión no plantea que desaparezcan de las tiendas a corto plazo. Counterpoint proyecta una reducción progresiva del volumen mundial de los modelos más económicos hasta 2030.

El mercado volvería a crecer, pero con menos opciones económicas

Counterpoint proyecta una recuperación más fuerte desde 2028 por una mayor disponibilidad de componentes, estabilización de precios y compras aplazadas durante 2026 y 2027. La gama media tendría entonces mayor participación, mientras los modelos premium concentrarían una proporción superior del valor generado por la industria.

Plegables, funciones de IA y, posteriormente, celulares compatibles con redes 6G ampliarían las diferencias entre categorías. El informe no prevé que alguna de estas tecnologías genere por sí sola una renovación masiva de dispositivos.

Financiación, programas de intercambio, equipos reacondicionados, subsidios específicos y ajustes fiscales aparecen entre las medidas planteadas para mantener opciones de menor precio. Sin mecanismos que reduzcan el costo de acceso, la caída de los celulares de menos de US$200 podría prolongar los ciclos de renovación y dificultar la incorporación de nuevas personas a internet móvil.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)