OnePlus 16: diseño, cámara de 200 MP y 165 Hz confirmados

El OnePlus 16 empieza a tomar forma con información que ya dejó atrás las filtraciones. La marca mostró el diseño y los colores de su próximo celular, detalló sus cuatro cámaras y adelantó una pantalla capaz de alcanzar 165 Hz. También confirmó configuraciones con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.



Estos anuncios permiten conocer buena parte del equipo antes de su presentación completa. Todavía quedan datos pendientes, mientras otros proceden de certificaciones o filtraciones y no deben confundirse con las características reveladas directamente por la compañía.

Tres colores y luces traseras distinguen el nuevo diseño

OnePlus mostró el celular en tres acabados llamados Tomorrow’s Starlight, The Dark Forest y A Martian Masterpiece. El equipo conserva un módulo cuadrado para las cámaras y una distribución de botones similar a la generación anterior. También mantiene el Plus Key en uno de los laterales.

Tomorrow’s Starlight incorpora el denominado Interstellar Lighting Effect. Este sistema utiliza zonas iluminadas en la parte posterior para responder a llamadas, mensajes y determinados eventos. La característica estará disponible únicamente en esta versión, por lo que no forma parte de los otros dos acabados.

Las configuraciones anunciadas para China combinan 12 GB de RAM con 256 o 512 GB de almacenamiento. También habrá alternativas de 16 GB acompañadas por 512 GB o 1 TB. OnePlus ya abrió las reservas anticipadas en ese mercado, pero todavía no ha comunicado el precio.

OnePlus 16 sube a 200 MP y mantiene un teleobjetivo de 50 MP

La cámara principal será de 200 MP, con sensor de 1/1,4 pulgadas y apertura f/1.6. El salto de resolución es considerable frente a los 50 MP de la generación anterior, aunque la cantidad de megapíxeles no determina por sí sola la calidad de las fotografías.

Para los acercamientos habrá un teleobjetivo periscópico de 50 MP con sensor Sony IMX882 de 1/1,95 pulgadas y zoom óptico de 3x. La marca también anuncia una ampliación de 6x que describe como “sin pérdida”. Un ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 116 grados completa la parte posterior.

El sensor frontal también mejora respecto al modelo anterior. Pasa de 32 a 50 MP e incorpora enfoque automático. OnePlus todavía no ha identificado públicamente el modelo exacto de todos los sensores utilizados en el conjunto fotográfico.

Los 165 Hz ponen el foco en la fluidez y los juegos

La pantalla es otro de los componentes que OnePlus ha adelantado para su próximo gama alta. Los 165 Hz permitirán elevar la frecuencia de actualización frente a los 120 Hz habituales en buena parte de las aplicaciones, siempre que el contenido y el software aprovechen esa capacidad.

El procesador será el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la nueva plataforma de gama alta de Qualcomm. La compañía ya confirmó su incorporación al equipo, por lo que este componente también forma parte de las características conocidas antes de la presentación completa.

Batería, precio y fecha todavía dejan preguntas

Una batería de 9.000 mAh aparece en información procedente de certificaciones y reportes previos. También se han mencionado carga por cable de 100 W y 50 W de forma inalámbrica. Estos datos no tienen el mismo origen que las características de diseño y cámaras anunciadas directamente por OnePlus, por lo que conviene mantener esa diferencia hasta la presentación completa.

La compañía tampoco ha anunciado el día exacto del lanzamiento. Las reservas anticipadas ya están abiertas en China, mercado para el que se conocen las configuraciones de memoria y almacenamiento. El precio continúa pendiente.

Con diseño, colores, cámaras y opciones de memoria ya revelados, la ficha del OnePlus 16 está mucho más definida. La presentación definitiva deberá completar datos como precio, batería y fecha de disponibilidad, además de precisar la variante del Snapdragon que llevará el nuevo gama alta.

Imagen: OnePlus / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)