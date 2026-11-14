Huawei nova Flip cambiaría de diseño con pantalla más ancha

Huawei estaría preparando un cambio importante para su próxima generación de celulares plegables. Una filtración apunta a que la familia nova Flip abandonaría el formato alto y estrecho de sus modelos anteriores para adoptar una pantalla más ancha, similar a la de otro dispositivo que la compañía ya comercializa.

La información fue publicada en Weibo por el informante GuoJing, quien señala que el nuevo equipo llegaría en 2027 con una pantalla de aproximadamente 6,3 pulgadas y un procesador de la serie Kirin 9. Por ahora, Huawei no ha confirmado estas especificaciones ni la existencia del dispositivo.

El cambio estaría principalmente en las proporciones. Mientras los plegables tradicionales tipo concha utilizan paneles alargados cuando se abren, una configuración más ancha permite distribuir el contenido de otra manera. Esto podría favorecer la visualización de páginas web, documentos o videos, aunque el resultado dependerá de las dimensiones definitivas y de cómo se adapten las aplicaciones.

La referencia más cercana es el Huawei Pura X, que incorpora una pantalla interior de 6,39 pulgadas con relación de aspecto 16:10. Esto describe cuánto mide el ancho respecto al alto del panel y explica su apariencia menos alargada.

Sin embargo, la coincidencia en el tamaño no significa que ambos dispositivos vayan a compartir exactamente el mismo panel. Todavía no se conoce la relación de aspecto del futuro nova Flip.

El nuevo modelo también cambiaría de procesador

El antecedente directo es el Huawei nova Flip S, presentado en China en octubre de 2025. Este celular mantuvo buena parte del diseño original, incorporó nuevos colores y llegó con un precio inicial más bajo. Su pantalla principal mide 6,94 pulgadas y la exterior alcanza 2,14 pulgadas.

En su interior utiliza el Kirin 8030, mientras que la siguiente generación daría el salto a un chip de la familia Kirin 9. La filtración no identifica la variante concreta, de manera que todavía no es posible establecer cuánto cambiarían su potencia, eficiencia energética o desempeño frente al modelo anterior.

En julio, Digital Chat Station adelantó que Huawei trabajaba en un plegable compacto y ancho para 2027, inicialmente relacionado con un posible sucesor del Pura X.

La nueva información plantea que ese proyecto podría pertenecer a la línea nova Flip. También existe la posibilidad de que Huawei desarrolle dos equipos diferentes con proporciones similares, aunque actualmente no hay datos suficientes para confirmar esa estrategia.

Por el momento, tampoco se han revelado las características de las cámaras, la capacidad de la batería ni el precio.

Imagen: Huawei / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).