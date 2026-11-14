Motorola Signature 27 podría tener menos batería en Europa

Una diferencia detectada en registros europeos plantea dudas sobre la capacidad real de la batería del Motorola Signature 27, el nuevo celular de gama alta de la compañía. Aunque el fabricante anunció una batería de gran tamaño, la documentación regulatoria recoge dos variantes con cifras distintas, sin que esté confirmado dónde se comercializaría cada una.

El celular fue presentado el 5 de noviembre con una batería anunciada de 7.000 miliamperios-hora (mAh). Sin embargo, los registros de EPREL, la base de datos de la Unión Europea que reúne información energética de productos comercializados en ese mercado, muestran dos versiones del dispositivo.

La primera, identificada como XT2701-1, registra 6.790 mAh de capacidad nominal, correspondientes a los 7.000 mAh típicos anunciados comercialmente. La segunda, XT2701-5, aparece con 5.350 mAh nominales, que el reporte relaciona con una capacidad típica de unos 5.500 mAh.

La diferencia entre esas capacidades típicas alcanza los 1.500 mAh, aproximadamente el 21 %. Los valores nominales corresponden a la capacidad declarada para la batería, mientras que los típicos representan una referencia comercial diferente.

Los datos de autonomía también reflejan una desigualdad. El modelo de mayor capacidad alcanza 77 horas y 45 minutos por ciclo en las pruebas registradas, frente a las 61 horas y 29 minutos de la variante reducida.

La distancia es de 16 horas y 16 minutos entre ambas mediciones. Estas cifras proceden de evaluaciones estandarizadas y no indican necesariamente cuánto durará cada celular durante su utilización habitual, ya que el consumo depende de las actividades realizadas y las condiciones de funcionamiento.

Las páginas europeas de Motorola mostraron cifras distintas

Según el reporte de Android Authority, las páginas oficiales de Alemania y Reino Unido mostraron inicialmente 5.500 mAh y después cambiaron a 7.000 mAh. Esta última es la capacidad que anuncian actualmente.

Los resultados almacenados por Google todavía reflejaban el valor anterior cuando se publicó la investigación. La discrepancia deja abierta la posibilidad de que existan configuraciones regionales diferentes, aunque también podría tratarse de un error en las especificaciones difundidas inicialmente.

Por ahora, la compañía no ha explicado oficialmente la relación entre los dos códigos registrados ni ha confirmado qué países recibirían cada variante.

El celular tiene un precio anunciado de 1.899 euros en España y parte de 1.599 dólares en Estados Unidos. La diferencia detectada hace relevante comprobar el código exacto del modelo y la capacidad declarada antes de comprarlo, especialmente si se adquiere mediante distribuidores internacionales.

Imagen: Motorola / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).