Galaxy S27 filtra cinco posibles colores en sus fondos de pantalla

Los próximos celulares de gama alta de Samsung comienzan a mostrar detalles de su apariencia. Una colección de fondos de pantalla atribuida a la nueva generación permite identificar varias tonalidades que podrían llegar al mercado, aunque todavía no hay confirmación sobre los acabados definitivos.

Los archivos, obtenidos presuntamente de versiones preliminares del firmware —el software que controla el funcionamiento del dispositivo—, contienen cinco imágenes con una composición común. Todas presentan una cinta doblada que forma una figura similar a la letra S, pero cambian su combinación de colores.

De acuerdo con los fondos de pantalla divulgados, las opciones son azul oscuro, azul claro, rosa, burdeos y blanco. El segundo azul tiene un matiz ligeramente verdoso.



La relación con los futuros acabados tiene un antecedente concreto. Samsung acostumbra a combinar las imágenes predeterminadas de sus celulares con el color exterior de cada versión. Este recurso visual permite mantener una identidad común entre el diseño del dispositivo y su interfaz.

Sin embargo, esa coincidencia no demuestra que las cinco tonalidades vayan a estar disponibles en todos los integrantes de la siguiente familia. Tampoco permite establecer cuáles serían exclusivas de determinados modelos.

El negro no aparece entre las nuevas opciones

Una filtración anterior del informante Ice Universe había señalado que el Galaxy S27 Ultra llegaría en negro, azul, rosa claro y blanco. La nueva colección coincide parcialmente con esa información, pero introduce el burdeos y no incluye una imagen negra.

Esta diferencia deja abierta la posibilidad de que existan más acabados que los identificados hasta ahora o de que las opciones varíen entre los modelos de la serie.

La posible incorporación del modelo Pro ya había aparecido en otras informaciones sobre la próxima generación, incluidas las configuraciones fotográficas previstas para los cuatro celulares. Su existencia comercial todavía no ha sido anunciada por Samsung.

Por otra parte, las imágenes compartidas tienen una resolución de 1.200 × 1.200 píxeles y presentan una marca de agua. Esto significa que no corresponden necesariamente a los archivos originales de máxima calidad que podrían incluir los nuevos dispositivos.

La información disponible tampoco permite determinar qué nombres comerciales recibirían los colores.

Imagen: SammyGuru / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).