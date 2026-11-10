Galaxy S27, S27+, S27 Pro y S27 Ultra revelan sus posibles cámaras

Samsung podría eliminar una de las cámaras de zoom de su próximo Galaxy S27 Ultra. Una filtración indica que el modelo más avanzado perdería un teleobjetivo y pasaría de cuatro cámaras traseras a tres, la misma cantidad prevista para el resto de la familia. El reporte incluye una nueva versión Pro con características similares a las del equipo superior.

La información publicada el 9 de noviembre recoge las configuraciones fotográficas que estudia el fabricante. Las especificaciones todavía no tienen confirmación oficial.

La modificación más importante estaría en el zoom. El Ultra conservaría el aumento óptico de 5x, pero prescindiría del lente de 3x presente en su antecesor, el Galaxy S26 Ultra.

Un teleobjetivo permite fotografiar elementos lejanos con mayor ampliación. El zoom de 3x ofrece un encuadre más abierto que el de 5x, que acerca más la imagen. Contar con ambos proporciona dos opciones ópticas independientes, una característica que desaparecería del nuevo dispositivo.

Por su parte, el Galaxy S27 Pro compartiría la cámara principal y el ultra gran angular con el Ultra. Este último tipo de lente permite capturar escenas más amplias, como paisajes o fotografías de grupos, sin necesidad de alejarse. Ambas versiones superiores incorporarían un sensor principal Samsung ISOCELL HP6.

Los modelos convencionales tendrían menos novedades

Las versiones estándar y Plus conservarían una configuración similar a la generación anterior. Samsung mantendría el sensor ultra gran angular utilizado desde el Galaxy S23 y contemplaría componentes conocidos para la cámara principal.

Los teleobjetivos y las cámaras frontales podrían usar sensores de Samsung y de Sony. El reporte no incluye pruebas que permitan determinar si estos componentes mejorarían la calidad de las fotografías.

Estas serían las especificaciones de los cuatro modelos.

Cámara Galaxy S27 Galaxy S27+ Galaxy S27 Pro Galaxy S27 Ultra Principal 50 MP 50 MP 200 MP 200 MP Ultra gran angular 12 MP 12 MP 50 MP 50 MP Teleobjetivo Zoom 3x Zoom 3x Zoom 3x Zoom 5x Frontal 12 MP 12 MP 16 MP 16 MP Cámaras traseras 3 3 3 3

MP significa megapíxeles, una medida de la resolución de las imágenes.

Samsung no ha anunciado oficialmente la versión Pro ni ha presentado los dispositivos.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)