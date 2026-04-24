Pusimos a prueba las cámaras del Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung lanzó este año el Galaxy S26 Ultra, un equipo que ha llegado con funciones exclusivas como la tecnología Privacy Display, pero el sistema fotográfico sigue siendo el núcleo de la experiencia Ultra. No estamos ante una revolución radical, sino ante un conjunto de cámaras fiables que compiten cara a cara con lo mejor de Apple y Google.

La combinación de sensores ofrece versatilidad para capturar desde paisajes inmensos hasta retratos detallados en casi cualquier condición lumínica. Pusimos a prueba su capacidad fotográfica y estos fueron los resultados.

Sensor principal y ultra gran angular

El lente de 200MP sigue siendo el protagonista absoluto. Gracias a su apertura f/1.4, logra un desenlace natural y un rendimiento sólido cuando la luz escasea. En el modo predeterminado de 12MP, las texturas resaltan con nitidez sin parecer artificiales.

Por otro lado, el ultra gran angular de 50MP destaca por su amplitud de 13mm. Gracias al pixel binning, esta cámara permite grabar contenido en 8K con gran nivel de detalle, evitando que este sensor sea un elemento secundario olvidado como ocurre en otros dispositivos.

Evolución del zoom y fotografía nocturna

El teleobjetivo de 5x ahora cuenta con un sensor de 1/2.52 pulgadas y un lente f/2.9 más rápido, mejorando la captura de sujetos en movimiento y la estabilidad. Sin embargo, el zoom de 3x se percibe rezagado frente a la competencia china.

Lo que sí sorprende es la fotografía nocturna, durante pruebas que realizamos en el Festival Estéreo Picnic, el S26 Ultra mostró un manejo de negros mucho más natural. Samsung ha dejado de sobreprocesar los cielos nocturnos, logrando escenas más creíbles, limpias y con menos ruido visual.

Capacidades de video

En el apartado de video, la mejora en Nightography marca una diferencia real, extrayendo detalles útiles en entornos oscuros que modelos anteriores perdían. Durante el día, el 4K es impecable, ideal para vlogging y creación de contenido rápido gracias a su enfoque confiable.

Incluso, el 8K se vuelve una opción usable para quienes necesitan recortar tomas después. Aunque el enfoque macro ha perdido algo de terreno, el conjunto global de herramientas profesionales como Expert RAW y Log mantienen a Samsung como líder en control creativo.

Conclusiones del Galaxy S26 Ultra

El Galaxy S26 Ultra se posiciona como uno de los buques insignia más completos del año. Aunque marcas como Oppo, Vivo o Xiaomi puedan ofrecer una calidad fotográfica pura superior en ciertos nichos, el S26 Ultra gana en versatilidad y ecosistema.

Es una herramienta poderosa y a prueba de futuro que combina un software pulido con un sistema de cámaras ambicioso. Si buscas un teléfono capaz de enfrentar cualquier reto visual con resultados consistentes y profesionales, este dispositivo sigue siendo la referencia obligada en Android.

Imágenes: Jonathan Nassif Hernandez / ENTER