La llegada de este celular tiene una particularidad; hasta ahora, buena parte de la presencia de OPPO en Colombia se había concentrado en dispositivos de las familias Reno y A. Con el Find X10, la compañía amplía su oferta, apostando fuertemente en la categoría de gama alta como Samsung, Apple y Xiaomi, especialmente entre usuarios que buscan cámaras avanzadas, alto rendimiento y mayor autonomía.

El nuevo smartphone incorpora dos cámaras de 200 megapíxeles, grabación de video en 8K, un procesador MediaTek de 3 nanómetros y una batería de 8.000 mAh. Sin embargo, lo interesante no está únicamente en las cifras, sino en cómo estas características pueden responder a necesidades específicas de fotografía, creación de contenido y trabajo.

Dos cámaras de 200 MP y una apuesta por fotografías más naturales

El OPPO Find X10 incorpora un sistema fotográfico desarrollado junto con Hasselblad, integrado por una cámara principal de 200 MP, un teleobjetivo de 200 MP y un ultra gran angular de 50 MP.

La cámara principal está pensada para obtener fotografías con un alto nivel de detalle, mientras que el teleobjetivo permite capturar sujetos alejados, como artistas durante un concierto, edificios o elementos de un paisaje. El ultra gran angular, por su parte, resulta útil para fotografías de arquitectura, grupos de personas o espacios amplios.

Aunque una resolución de 200 MP permite registrar más información, esto no significa automáticamente que todas las fotografías sean mejores. La calidad final también depende del tamaño del sensor, la óptica, la iluminación y el procesamiento de imagen.

Precisamente, OPPO incorpora LUMO True Image Engine, una tecnología de fotografía computacional que busca conservar los colores, las sombras y las texturas de una escena sin aplicar un procesamiento excesivo.

Por ejemplo, al fotografiar un rostro frente a una ventana, el sistema intenta equilibrar la iluminación sin eliminar por completo las sombras naturales. También utiliza información multiespectral capturada por una cámara True Color para mejorar la reproducción de los tonos de piel y los colores bajo luces artificiales.

Otra función permite tomar fotografías predeterminadas de 26 MP en diferentes distancias focales. Es una alternativa para quienes necesitan imágenes detalladas sin generar permanentemente archivos de 200 MP, que ocupan más almacenamiento.

Para trabajos que requieren recortes posteriores o impresiones de gran formato, el modo Hasselblad Hi-Res permite capturar fotografías de hasta 200 MP.

El smartphone también será compatible con un teleconvertidor Hasselblad que se comercializará por separado en Colombia. Este accesorio proporciona un aumento óptico adicional de 3,28x y está dirigido especialmente a quienes fotografían sujetos distantes.

Grabación 8K y herramientas que pueden aprovechar los creadores de contenido

Una de las características más interesantes del Find X10 está en sus posibilidades de grabación de video.

El celular permite grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo con sus cámaras traseras. Las cámaras principal y teleobjetivo también admiten 4K a 120 fps y 8K a 30 fps.

Para un creador de contenido, los 120 fps permiten grabar movimientos rápidos y posteriormente reproducirlos en cámara lenta. Esto puede utilizarse en videos deportivos, demostraciones de productos o producciones audiovisuales.

La grabación en 8K, aunque no es necesaria para publicar contenido convencional en redes sociales, ofrece mayor margen para recortar imágenes durante la edición sin perder tanta resolución al exportarlas en 4K.

El dispositivo también incorpora Dolby Vision y O-Log2, tecnologías que permiten trabajar con información de color y rango dinámico para realizar ajustes durante la posproducción.

OPPO trabajó con Blackmagic Design para integrar herramientas como Open Gate en la aplicación Blackmagic Camera. Esta función aprovecha una superficie más amplia del sensor, facilitando que una misma grabación pueda adaptarse a formatos horizontales y verticales.

Esto resulta especialmente útil para periodistas, videógrafos y creadores que producen contenido para YouTube, Instagram y TikTok, pues pueden obtener diferentes encuadres a partir del material original.

No obstante, estas capacidades también exigen almacenamiento suficiente y, en algunos casos, conocimientos de edición para aprovecharlas.

Pantalla de 144 Hz y un diseño resistente

El Find X10 incorpora una pantalla AMOLED LTPO de 6,59 pulgadas, con resolución de 2.768 × 1.272 píxeles y frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz, que puede alcanzar 144 Hz en determinados videojuegos compatibles.

Esta tecnología permite ajustar la frecuencia según el contenido. Al leer un artículo o visualizar una imagen estática, la pantalla puede reducir su frecuencia para ahorrar energía. En videojuegos compatibles, una tasa más elevada permite percibir movimientos más fluidos.

El panel también es compatible con Dolby Vision y ofrece un brillo máximo anunciado de 3.600 nits en condiciones específicas, pensado para mejorar la visualización de contenido HDR y la legibilidad bajo iluminación intensa.

En cuanto a diseño, OPPO utiliza una estructura de vidrio esculpido que integra visualmente el módulo fotográfico. En Colombia estará disponible en Azul Glaciar y Gris Niebla.

El celular cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69 de resistencia al polvo y al agua, además de una certificación SGS de resistencia a caídas.

Estas protecciones pueden resultar útiles ante accidentes cotidianos, salpicaduras o exposición a la lluvia, pero no convierten al smartphone en un dispositivo completamente impermeable o resistente a cualquier golpe.

Una batería de 8.000 mAh que busca reducir la dependencia del cargador.

La autonomía es otro de los argumentos del Find X10. Su batería de silicio-carbono alcanza los 8.000 mAh, una capacidad considerable para un smartphone de gama alta.

Frente a las baterías convencionales de ion-litio con ánodos de grafito, la incorporación de silicio permite aumentar la densidad energética y almacenar más energía en un espacio relativamente reducido.

Para usuarios que pasan varias horas fuera de casa, graban videos, utilizan aplicaciones de navegación o trabajan constantemente desde el celular, una batería de esta capacidad puede representar una ventaja.

OPPO afirma que el dispositivo puede alcanzar hasta dos días de uso típico, aunque la duración real dependerá de factores como la conectividad, el brillo de pantalla, la grabación de video y las aplicaciones utilizadas.

El Find X10 también admite carga rápida SUPERVOOC de 80 W por cable y AIRVOOC de 50 W de manera inalámbrica, mediante accesorios compatibles.

La combinación de capacidad y carga rápida está pensada para quienes necesitan utilizar intensivamente el smartphone sin depender de recargas frecuentes.

MediaTek Dimensity 9600M y ColorOS 17 para trabajar con varias aplicaciones

En rendimiento, el OPPO Find X10 incorpora el procesador MediaTek Dimensity 9600M, fabricado mediante un proceso de 3 nanómetros.

Esta arquitectura busca ofrecer un equilibrio entre potencia de procesamiento y eficiencia energética, especialmente durante actividades como edición de fotografías, videojuegos, grabación de video y ejecución de herramientas de inteligencia artificial.

El dispositivo cuenta con 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB, además de un sistema de refrigeración mediante cámara de vapor para ayudar a controlar la temperatura durante tareas exigentes.

El smartphone utiliza ColorOS 17, la nueva versión del sistema operativo de OPPO, que incorpora herramientas de inteligencia artificial para edición, organización de información y seguridad.

Entre ellas está AI Mind Pilot con Modo Agente, diseñado para interpretar instrucciones y trabajar con fotografías y archivos almacenados en el dispositivo. Su propuesta consiste en facilitar tareas que normalmente requieren varios pasos dentro de diferentes aplicaciones.

También incluye AI Photo Agent, una herramienta que permite editar fotografías mediante instrucciones en lenguaje natural. Por ejemplo, el usuario puede solicitar ajustes de iluminación, cambios de tonalidad o aplicar a una imagen un estilo similar al de una fotografía de referencia.

En seguridad, OPPO presenta AI Call Guard, una función orientada a identificar posibles intentos de fraude mediante voces sintéticas y manipulaciones visuales durante llamadas.

Sin embargo, algunas herramientas de inteligencia artificial tienen restricciones regionales y su disponibilidad en Colombia deberá confirmarse, especialmente las funciones relacionadas con la detección de fraudes.

¿Qué tipo de usuario puede aprovechar el OPPO Find X10?

Por sus especificaciones, este smartphone está dirigido principalmente a usuarios que necesitan algo más que un dispositivo para mensajería, navegación y redes sociales.

Para fotógrafos aficionados, el atractivo está en sus cámaras de alta resolución, el teleobjetivo y las herramientas de procesamiento. Los creadores audiovisuales encontrarán funciones de grabación y edición que pueden complementar equipos profesionales.

También puede resultar interesante para periodistas y profesionales que producen contenido desde diferentes lugares, debido a la combinación de autonomía, rendimiento y capacidades fotográficas.

Los usuarios que priorizan los videojuegos pueden aprovechar su procesador, el sistema de refrigeración y la frecuencia de actualización elevada de la pantalla.

Colombia entra en la estrategia de gama alta de OPPO

La llegada del Find X10 tiene una lectura comercial importante. Colombia no queda por fuera de la expansión internacional de esta generación de smartphones.

Para OPPO, introducir oficialmente la familia Find X representa la posibilidad de competir en un segmento donde los consumidores suelen comparar especialmente la calidad de las cámaras, la autonomía, el rendimiento y los años de soporte de software.

El celular estará disponible en Colombia a través de los principales almacenes de cadena y operadores del país. El teleconvertidor Hasselblad también llegará al mercado nacional como accesorio adicional.