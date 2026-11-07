OPPO Find X10 Ultra habría sido suspendido antes de su estreno

El celular de OPPO enfocado en fotografía podría quedarse fuera del calendario de lanzamientos. Una nueva filtración apunta a la posible suspensión del desarrollo de un modelo de gama alta, que distintas interpretaciones identifican como el OPPO Find X10 Ultra. La información pone en duda la llegada de un equipo previsto para 2027.

El 6 de noviembre, el informante Digital Chat Station publicó en Weibo que el proyecto de un celular de gama alta estaba en pausa. Aunque no identificó expresamente al fabricante ni al dispositivo, en los comentarios aclaró que se refería a un modelo de la generación actual.

La suspensión no implica necesariamente una cancelación definitiva. El desarrollo podría retomarse, aunque OPPO no ha confirmado cambios en sus planes para 2027. Tampoco se conocen las razones de la supuesta paralización; una hipótesis apunta al encarecimiento de las memorias y al costo de los componentes fotográficos, pero Digital Chat Station no relacionó directamente estos factores con el dispositivo.

El desarrollo del Find X10 Ultra y su posible lanzamiento

Apenas dos días antes de conocerse esta información, otros reportes señalaban que OPPO estaba evaluando componentes para el Find X10 Ultra, identificado internamente con el nombre Nebula. Entre las configuraciones mencionadas figuraban procesadores de MediaTek y Qualcomm, aunque ninguna había recibido confirmación oficial. No se ha informado cuándo habría comenzado la pausa.

Las filtraciones anteriores describían un celular con cámara principal de 200 megapíxeles, teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 10 aumentos y pantalla de 6,89 pulgadas con frecuencia de actualización de 144 Hz. Estas características apuntaban a un dispositivo que ocuparía el nivel más alto de la familia Find X10.

Dentro del catálogo, la posible ausencia del Ultra también modificaría la posición del Find X10 Pro Max, que ya representa la propuesta más avanzada entre los dispositivos presentados y destaca por sus tres cámaras de 200 megapíxeles. El lanzamiento del Find X10 Ultra se esperaba para la primera mitad de 2027, aunque esa fecha no había sido anunciada oficialmente.

Imagen: Oppo