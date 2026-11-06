Oppo Find N7 llegará a Europa y ampliará su lanzamiento global

El próximo celular plegable tipo libro de Oppo llegará oficialmente al mercado europeo, una región que había quedado fuera de la distribución de las generaciones anteriores. La decisión permitirá que la familia Find N compita directamente en un territorio donde hasta ahora no se vendían estos equipos bajo su propia marca.

La confirmación procede de un responsable regional de producto de Oppo, quien adelantó los planes comerciales de la compañía. De acuerdo con la información publicada sobre el próximo lanzamiento, el Find N7 será el siguiente modelo destinado a esa región, aunque todavía no se han anunciado los países donde estará disponible.

El cambio resulta significativo porque los Find N5 y Find N6 tuvieron presentaciones internacionales, aunque sus ventas permanecieron concentradas en China y algunos mercados asiáticos. Europa quedó excluida, lo que dificultó adquirirlos mediante los canales habituales de la compañía.

Como antecedente, Oppo ya había participado indirectamente en este segmento con el OnePlus Open, presentado en 2023. Ese dispositivo se comercializó con otra marca, mientras que la serie Find N mantuvo una distribución geográfica más limitada.

Las características filtradas y los detalles pendientes del lanzamiento

Aunque su llegada a ese territorio está asegurada, las características técnicas del Oppo Find N7 continúan basándose en información no oficial. Los reportes anteriores apuntan a un formato más ancho, especialmente en el panel exterior, que acercaría sus proporciones a las de un celular convencional cuando permanece cerrado.

También se menciona una batería de 6.500 mAh y un conjunto de tres cámaras posteriores. La configuración rumoreada contempla un sensor principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP, que utilizaría un sistema interno de lentes para conseguir acercamientos ópticos.

Estas especificaciones no forman parte del anuncio oficial. En consecuencia, todavía no permiten establecer diferencias definitivas en rendimiento, fotografía o autonomía frente al Find N6.

Su presentación se espera alrededor de marzo de 2027, siguiendo el calendario habitual de esta línea de productos. Sin embargo, el fabricante aún no ha establecido una fecha concreta ni ha comunicado los precios o las configuraciones que ofrecerá en ese mercado.

Imagen: Oppo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)