Honor 700, 700 Pro y 700S presentan su diseño con pantalla trasera

La nueva familia de celulares de Honor tendrá una característica común que hasta ahora se asociaba principalmente con su versión Pro. La compañía presentó oficialmente el diseño de los tres dispositivos en China.

Todos incorporarán una pantalla secundaria en la parte posterior, un pequeño panel cuadrado integrado en el módulo fotográfico. Los materiales promocionales lo muestran con relojes y animaciones. Servirá de vista previa para tomarse selfies con las cámaras principales, de modo que se pueda comprobar el encuadre desde atrás.

Ese panel ya había aparecido en reportes anteriores sobre el Honor 700 Pro, que mencionaban una medida de 1,72 pulgadas. El anuncio confirma que no será exclusivo de esa versión.

En el frente, los tres modelos muestran bordes estrechos y simétricos, con una perforación central para la cámara de selfies. También comparten los acabados Blue Tone, Cold White, Clear Sky y Pink Mist.

Las opciones de memoria sí serán distintas. El Honor 700 ofrecerá cuatro combinaciones, con 12 o 16 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento, frente a las tres del Pro y las dos del 700S, que se limita a 12 GB.

Las filtraciones anticipan las diferencias en cámaras y batería

Los procesadores marcarían otra separación entre versiones, con el Snapdragon 8s Gen 4 en el Honor 700 y el Snapdragon 8 Gen 5 en el Pro. Para ambos se menciona una pantalla OLED de 6,57 pulgadas con resolución 1.5K, mientras que los reportes hablan de una cámara principal de 200 megapíxeles para la familia, sin precisar su distribución entre modelos.

El Pro sumaría un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles, un sistema que organiza las lentes dentro del celular para lograr acercamientos ópticos sin un módulo muy sobresaliente. Los dos equipos también podrían admitir un accesorio externo de 200 mm, destinado a ampliar el alcance fotográfico.

Las filtraciones apuntan a baterías de hasta 9.000 mAh dentro de la familia, sin precisar qué modelos alcanzarían esa capacidad. Al Pro se le atribuye además carga inalámbrica de 50 W.

Por separado, los registros de certificación 3C en China identifican adaptadores de hasta 80 W asociados a los tres modelos. Los registros acreditan la potencia de los adaptadores asociados, pero no establecen la velocidad efectiva de carga de cada celular.

La reserva ya está abierta en ese país por los canales oficiales. La campaña china ofrece sustitución del equipo en lugar de reparación durante 365 días y cobertura por daños en ambas pantallas durante un año, sujeta a las condiciones del programa.

La compañía no ha anunciado los precios definitivos ni la fecha de presentación, aunque se espera que ocurra durante noviembre de 2026.

Imagen: Honor