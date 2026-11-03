¿Cambiarán las reglas de los operadores móviles? La CRC presenta su agenda regulatoria hasta 2028

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó el borrador de su Agenda Regulatoria 2027-2028, una propuesta que contempla 40 iniciativas para revisar las condiciones de competencia, el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones y la calidad de los servicios que reciben los usuarios en Colombia.

Uno de los asuntos que tendrá mayor atención será el mercado de telefonía móvil, donde la entidad advierte una elevada concentración entre los principales operadores. La propuesta también incluye revisiones sobre los precios, las condiciones de acceso a infraestructura, la posibilidad de cambiar de operador y los obstáculos que enfrentan las empresas más pequeñas para competir.

El documento, cuya versión fue revisada el 29 de octubre de 2026, organiza sus iniciativas en cuatro pilares: derechos de los usuarios y las audiencias, prospectiva sectorial, mercados y competencia, y fortalecimiento estratégico institucional.

La competencia concentra buena parte de las actuaciones previstas. De los 18 proyectos regulatorios incluidos, 14 corresponden a este pilar, lo que refleja la importancia que tendrá la revisión de las condiciones del mercado durante los próximos dos años.

Uno de los puntos que explica esta prioridad es la distribución de las líneas móviles. Según el análisis de la CRC, basado en la Resolución 8286 de 2026, el operador líder concentra el 53 % de las líneas, mientras que el grupo empresarial surgido de la integración de otros dos operadores reúne cerca del 39 %. Entre ambos representan alrededor del 92 % del mercado.

La Comisión identificó altos niveles de concentración y señaló la existencia de riesgos de coordinación tácita o explícita entre los principales participantes. Sin embargo, el documento aclara que esta observación no significa que la entidad esté afirmando que exista una conducta coordinada.

A esto se suman los movimientos en los precios. Según cifras del DANE citadas en el borrador, el grupo de información y comunicación del IPC registró un aumento del 2,96 % entre febrero y marzo de 2026. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó información a las empresas para identificar las causas de estos incrementos.

Telefonía móvil, infraestructura y calidad: qué cambiaría

Entre los proyectos nuevos aparece una revisión integral de los mercados móviles. La CRC estudiará las barreras que dificultan la entrada y expansión de operadores, las condiciones de acceso mayorista y los obstáculos que encuentran los usuarios cuando quieren cambiar de proveedor.

También revisará el funcionamiento del Roaming Automático Nacional y las condiciones en las que operan los operadores móviles virtuales, que utilizan infraestructura de terceros para ofrecer servicios.

La propuesta regulatoria de este proyecto está prevista para el primer trimestre de 2027 y la decisión para el segundo trimestre del mismo año.

Otra revisión importante corresponde a la infraestructura de transporte de telecomunicaciones. La CRC analizará si existen condiciones discriminatorias en el acceso a las redes mayoristas y si los operadores que controlan esa infraestructura pueden favorecer sus propios servicios frente a los de sus competidores.

El análisis contempla mecanismos como la separación contable y un Observatorio de Rivalidad Competitiva, que permitiría hacer seguimiento a comportamientos del mercado y detectar posibles anomalías en los precios.

Los usuarios también aparecen entre los beneficiarios de las iniciativas. La Comisión proyecta una segunda fase de revisión del Régimen de Protección de Usuarios, así como la modernización de las mediciones de calidad móvil para incorporar la experiencia real de quienes utilizan los servicios.

La agenda incluye, además, proyectos sobre compartición de infraestructura de otros sectores, simplificación de obligaciones regulatorias, servicios postales y actualización de las reglas para televisión.

¿Cómo pueden participar las personas y las empresas?

La propuesta contempla la participación de operadores, usuarios, entidades públicas, academia, gremios y demás interesados como parte de la construcción regulatoria. La CRC señala que estos aportes permiten contrastar información e identificar necesidades del sector.

Por ahora, el documento corresponde a un borrador de planeación y no significa que las medidas anunciadas ya estén aprobadas o que vayan a implementarse automáticamente. Los proyectos deberán avanzar por sus respectivas etapas de análisis, participación y evaluación técnica.

Para quienes quieran intervenir, lo recomendable es consultar la publicación oficial del borrador y los canales de participación de la CRC. El documento revisado no precisa un formulario específico ni una fecha límite para presentar observaciones sobre esta versión, por lo que esos datos deben verificarse directamente con la entidad.