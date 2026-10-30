Carros híbridos en Colombia: ¿Qué revisar antes de comprar uno y cuáles son las marcas más vendidas?

Comprar un carro híbrido puede representar un ahorro en combustible, especialmente para quienes conducen habitualmente en ciudad. Sin embargo, no todos los modelos funcionan de la misma manera ni ofrecen los mismos beneficios. Antes de tomar una decisión, hay varios aspectos técnicos y económicos que conviene revisar para saber si esta tecnología realmente se ajusta a las necesidades del conductor.

El interés por estos vehículos viene creciendo en Colombia. Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 74.471 unidades híbridas, un incremento del 60,7 % frente al mismo periodo de 2025, según el informe de Fenalco y ANDI. En septiembre, además, alcanzaron su máximo histórico mensual, con 11.261 registros.

La oferta también se ha ampliado. Toyota, Suzuki, Kia, Mazda y Renault figuran entre las marcas con mayor número de matrículas en el país. No obstante, sus modelos pueden incorporar tecnologías diferentes, una distinción que el comprador debería conocer antes de comparar precios.

No todos los carros híbridos funcionan igual

En el mercado existen tres categorías principales. Los mild hybrid (MHEV) utilizan un pequeño sistema eléctrico que ayuda al motor de gasolina, pero generalmente no permite desplazarse exclusivamente con electricidad. Los full hybrid (HEV) combinan ambos motores y pueden mover el vehículo utilizando energía eléctrica durante determinados momentos, sin necesidad de conectarlo a una toma de corriente.

Por su parte, los híbridos enchufables (PHEV) tienen baterías de mayor capacidad que pueden recargarse externamente y ofrecen recorridos más largos en modo eléctrico. Esta alternativa puede resultar conveniente para quienes tienen dónde cargar el vehículo y realizan trayectos diarios relativamente cortos.

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La diferencia también tiene implicaciones económicas. La UPME contempla incentivos tributarios para vehículos HEV y PHEV que cumplan los requisitos, pero excluye a los mild hybrid de estos beneficios. Por eso, no basta con que el concesionario presente un modelo como híbrido: hay que comprobar su clasificación técnica.

Otro aspecto importante es el consumo real. Las cifras del fabricante sirven como referencia, pero el rendimiento cambia según el tráfico, las pendientes, el aire acondicionado y los hábitos de conducción. Para alguien que se desplaza diariamente por Bogotá, por ejemplo, conviene revisar el comportamiento del vehículo en recorridos urbanos y no quedarse únicamente con el dato de consumo combinado.

Batería, garantía y seguridad: tres puntos que no se deben pasar por alto

La batería es uno de los componentes que merece mayor atención. Antes de comprar hay que preguntar qué tecnología utiliza, cuánto cubre la garantía, cuáles son sus condiciones y cuánto cuesta una eventual sustitución. También conviene verificar si existen talleres autorizados y técnicos capacitados para atender el sistema eléctrico.

La seguridad es otro criterio de comparación. El comprador debería revisar el número de airbags, el control electrónico de estabilidad, el frenado autónomo de emergencia y las alertas de punto ciego. Las calificaciones de Latin NCAP también permiten consultar resultados de pruebas de choque, siempre verificando que correspondan a la versión comercializada.

En cuanto al mantenimiento, es recomendable solicitar un presupuesto de las revisiones periódicas y comparar los costos de repuestos, seguro y servicios durante los primeros años.

¿Qué marcas tienen mayor presencia en Colombia?

Las cifras de matrículas del primer semestre de 2026 ubicaron a Suzuki, Toyota, Kia, Mazda y Renault entre las marcas con más registros de híbridos. Entre los modelos destacados aparecen Mazda CX-30, Toyota Corolla Cross, Kia Sportage y Suzuki Swift.

En septiembre, Toyota encabezó las matrículas mensuales de híbridos, seguida de Suzuki, Kia, Renault y Mazda, según cifras divulgadas a partir del informe de Fenalco y ANDI.

La decisión final también debe considerar el precio de compra, el espacio interior, la capacidad del baúl, la potencia y el comportamiento en carretera. A esto se suma la revisión de los beneficios tributarios: la UPME expide el certificado necesario para acceder a los incentivos aplicables, siempre que el vehículo cumpla las condiciones establecidas.

Más que elegir el híbrido más vendido, conviene calcular cuánto costará mantenerlo durante cinco años y compararlo con un carro convencional de características similares. Esa cuenta, junto con una prueba de conducción y la revisión de la garantía, puede ayudar a determinar si la inversión realmente compensa.