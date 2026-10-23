¿Gana más? Su empleo podría tener mayor potencial de automatización por inteligencia artificial

Los trabajadores con mayores ingresos y quienes tienen educación superior están más expuestos a la automatización mediante inteligencia artificial (IA) en Colombia. Así lo encontró un estudio del Centro Javeriano de Competitividad (CJC), que identificó diferencias importantes según el nivel salarial, la formación académica, el género y la actividad económica.

El informe Inteligencia Artificial y Empleo en Colombia encontró que el 27 % de los trabajadores analizados desempeña ocupaciones con alto potencial relativo de automatización, mientras que el 54 % está en puestos con bajo potencial. El 19 % restante pertenece a una categoría en la que todavía existe incertidumbre sobre el alcance de esta tecnología.

La investigación combinó dos indicadores internacionales, Artificial Intelligence Occupational Exposure (AIOE) y OIT-Nask, con información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Uno de los resultados más llamativos está relacionado con los ingresos. Entre los trabajadores del grupo de menores ingresos, el 12 % ocupa puestos con alto potencial relativo de automatización. En el grupo de mayores ingresos, la proporción sube al 67 %.

La formación académica presenta una tendencia similar. Mientras que el 5 % de las personas sin educación formal está en ocupaciones con alto potencial de automatización, el porcentaje llega al 14 % entre quienes tienen educación media y al 60 % entre quienes cuentan con educación superior o universitaria.

Finanzas y tecnología, entre los sectores más expuestos

Las diferencias también aparecen al comparar las actividades económicas. En información y comunicaciones, el 85 % de los trabajadores desempeña ocupaciones con alto potencial relativo de automatización. En las actividades financieras y de seguros, la cifra alcanza el 84 %.

Entre las ocupaciones con mayor potencial relativo figuran los analistas de préstamos y créditos, los auxiliares de recursos humanos, los asesores financieros y de inversiones, los diseñadores y administradores de bases de datos y los contadores.

En contraste, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca registran un 94 % de trabajadores en ocupaciones con bajo potencial relativo de automatización. También aparecen en esta categoría los obreros de construcción, los lavadores de vehículos, los albañiles y el personal de obras públicas y mantenimiento.

El estudio encontró diferencias por género y formalidad laboral. El 34 % de las mujeres trabaja en ocupaciones con alto potencial relativo de automatización, frente al 22 % de los hombres. Entre los trabajadores formales, la proporción es del 44 %, mientras que entre los informales llega al 12 %.

Bogotá registra la mayor participación de trabajadores en ocupaciones con alto potencial relativo de automatización, con el 44 %, seguida de Antioquia, con el 29 %. En Cauca y Chocó, los porcentajes son del 15 % y el 14 %, respectivamente.

Sin embargo, tener un alto potencial de automatización no significa que un empleo vaya a desaparecer. Óliver Pardo, director del CJC, explicó que la inteligencia artificial puede complementar las tareas de los trabajadores en lugar de sustituirlos.

El informe también señala que la IA ha contribuido a mejorar la productividad en actividades como la atención al cliente, el desarrollo de software y la escritura profesional. Estos avances pueden ayudar a reducir costos y aumentar la producción, con posibles efectos sobre la demanda de trabajadores.

Para conocer la clasificación de una ocupación específica, el Centro Javeriano de Competitividad dispone de una herramienta en línea de acceso público. Allí, cualquier persona puede consultar si su trabajo tiene un potencial relativo de automatización alto, bajo o incierto.