Multas de tránsito más baratas y licencias de conducción a menor precio: ¿Qué cambiaría en Colombia?

El Ministerio de Transporte abrió la puerta a cambiar el Código Nacional de Tránsito, que lleva más de 20 años sin una actualización de fondo. Entre las propuestas que ya puso sobre la mesa la ministra Elsa Noguera hay tres que le importan directamente a su bolsillo: licencias de conducción más baratas, multas proporcionales y nuevas reglas para las fotomultas.

¿Qué cambiaría con las multas?

La ministra expuso ante la Comisión Sexta del Congreso una idea simple: no es lo mismo equivocarse una vez que vivir infringiendo. La propuesta contempla que la primera multa no tenga que pagarse completa, siempre que la infracción no ponga en riesgo la vida, y mano dura para los reincidentes. «La gran apuesta es la proporcionalidad, que realmente logremos multas y sanciones que logren una educación vial», señaló Noguera, quien aclaró que lo que no se va a flexibilizar son las medidas que protegen la vida: exceso de velocidad, conducir tomado y no usar casco o cinturón.

El plan también incluye revisar las tarifas de grúas y patios, pensando en los vehículos que terminan abandonados porque recuperarlos cuesta más de lo que valen, y reducir el costo de las licencias de conducción. Por ahora no hay porcentajes ni tabla de descuentos definitiva.

Fotomultas: «cámara visible o comparendos que se caen»

El punto más concreto es sobre las fotomultas. La regla que plantea el Ministerio es clara: cámara visible, bien señalizada y que prevenga accidentes, «nunca aquellas que se esconden detrás de los árboles solo con fines recaudatorios». Más importante aún: la cartera ordenó revisar los dispositivos de fotodetección que ya operan en el país para verificar que cumplen los requisitos de instalación, y advirtió que si una cámara no los cumple, «todos esos comparendos se caen».

Usted puede opinar (y hay fechas)

La reforma tendrá una etapa de participación ciudadana con cuatro encuentros regionales: Bogotá (19 de octubre, Universidad de los Andes), Barranquilla (22 de octubre, Universidad del Norte), Cali (26 de octubre, Universidad Javeriana) y Medellín (3 de noviembre, Universidad Nacional). También se pueden enviar propuestas por la página web del Ministerio de Transporte. Después de esa etapa vendrá el proyecto formal, así que nada de esto está vigente todavía: es la hoja de ruta del Gobierno para los próximos meses.

Mientras tanto, si tiene una fotomulta que considera mal impuesta, ya explicamos en Enter cómo consultar sus multas y reclamar la devolución de una fotomulta anulada.

Fuentes:

Portafolio, propuestas de Mintransporte para el nuevo código de tránsito: portafolio.co

Infobae, cobro flexible para la primera sanción y mano dura a reincidentes: infobae.com