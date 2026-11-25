La robótica, la fabricación digital y la realidad virtual tendrán un nuevo espacio en Bogotá. Se trata de SUNE, el Centro de Ciencias impulsado por la Fundación Conecta +, que fue presentado el pasado 20 de noviembre en el barrio Toberín, al norte de la ciudad. La iniciativa busca que niños, jóvenes y adultos puedan experimentar con tecnologías y desarrollar proyectos sin limitarse a observar cómo funcionan los dispositivos.

El centro tendrá espacios para aprender a construir y programar robots, explorar entornos de realidad virtual y realizar experimentos científicos. También contará con una sala maker, equipada con impresoras 3D, cortadoras láser, escáneres y otras herramientas para transformar diseños e ideas en objetos físicos.

La propuesta está dirigida tanto a estudiantes como a docentes, investigadores, emprendedores y personas interesadas en desarrollar habilidades tecnológicas. Su modelo parte de la apropiación social del conocimiento, una iniciativa que promueve la participación ciudadana en la comprensión y aplicación de la ciencia.

Cursos, laboratorios y espacios para crear tecnología

Uno de los componentes será la formación en robótica educativa, pensamiento computacional y electrónica. Según Andrea del Pilar Ibagón Calderón, coordinadora del centro, habrá experiencias para niños desde los seis años, con actividades adaptadas a diferentes edades y niveles de conocimiento.

SUNE también tendrá espacios de realidad virtual y aumentada, producción audiovisual, fotografía de producto y creación de pódcast. A esto se suma un laboratorio remoto dirigido especialmente a estudiantes de educación superior e ingenierías, que permitirá programar y utilizar equipos a distancia con acompañamiento especializado.

La programación prevista para 2027 incluirá talleres, cursos, experiencias cortas y diplomados para docentes. Además, la fundación contempla desarrollar actividades itinerantes para llevar estas experiencias a otras zonas de Bogotá y, posteriormente, a diferentes regiones del país.

¿Cómo acceder al nuevo Centro de Ciencias de Bogotá?

La apertura al público será gradual y está prevista para antes de Semana Santa de 2027, aunque la fecha definitiva dependerá de los pilotajes y la preparación de los programas.

El modelo de acceso combinará actividades gratuitas, experiencias de pago y otras con aportes económicos representativos. También se proyectan alternativas para facilitar la participación de personas con menos recursos.

Por ahora, la fundación no ha publicado un calendario definitivo de inscripciones, tarifas ni horarios. Los interesados pueden consultar las novedades directamente con la organización a través de su página web, conecta-mas.org, o comunicarse al 318 350 5400.

El centro está ubicado en la calle 166 #19-73, en el barrio Toberín. Su nombre, SUNE, significa semilla en una lengua indígena muisca.