Comprar Grand Theft Auto VI (GTA 6) en Colombia puede representar casi cuatro jornadas laborales para una persona que recibe el salario mínimo. El precio de la edición estándar en la PlayStation Store, después de aplicar los impuestos, equivale a 32,7 horas de trabajo, una cifra que ubica al país en el puesto 17 entre los 24 mercados incluidos en una comparación internacional.

El videojuego tiene un precio base de US$79,99 en la tienda digital de PlayStation. Sin embargo, al sumar el 19 % de IVA que se aplica en Colombia, el valor llega a US$95,19, aproximadamente $314.900.

Para establecer cuánto tiempo debe trabajar una persona para comprarlo, se tomó como referencia el salario mínimo mensual de 2026, fijado en $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Con una jornada laboral legal de 42 horas semanales, cada hora de trabajo representa cerca de $9.620.

Al dividir el precio del videojuego entre ese valor, el resultado es de 32,7 horas. Si no se tiene en cuenta el IVA, el tiempo necesario baja a 27,5 horas. La diferencia muestra el peso que tienen los impuestos en el precio final de los productos digitales adquiridos desde Colombia.

Colombia tiene uno de los precios más altos de la región

La comparación también evidencia que Colombia está entre los países donde GTA 6 tiene un precio más elevado en dólares. Con US$95,19, comparte el tercer lugar con Chile. Uruguay encabeza la lista, con US$97,59, seguido de Argentina, donde cuesta US$96,79.

No obstante, el precio de compra no representa el mismo esfuerzo económico en todos los mercados. Australia registra el resultado más favorable: sus habitantes necesitan trabajar 4,9 horas con el salario mínimo para pagar el videojuego. Le siguen Reino Unido, con 5,5 horas, e Irlanda, con 5,7.

En América Latina también hay diferencias. Después de Puerto Rico, donde se requieren 8,5 horas, aparecen Costa Rica, con 22,4, y Panamá, con 26,5. Colombia supera a Ecuador, con 33,1 horas, y Paraguay, con 37,6. En Perú se necesitan 54,6 horas, mientras que Argentina registra el resultado más alto de toda la clasificación, con 75,6 horas.

Estas cifras permiten observar que el acceso a un mismo producto de entretenimiento depende tanto de su precio como del poder adquisitivo de cada mercado. Los datos corresponden a un análisis de Playcasino, que comparó el valor de GTA 6 Standard en la PlayStation Store de 24 países con sus respectivos salarios mínimos e incluyó los impuestos aplicables al momento de la compra.