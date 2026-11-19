Una pantalla de 6,39 pulgadas con una proporción más ancha que la de los smartphones tradicionales es la principal característica del OSTA O1 Pro, el nuevo celular que Huawei prepara para el mercado chino. El dispositivo tiene un diseño rectangular, bordes delgados y un cuerpo de apenas 6,68 milímetros de grosor. Su propuesta se aparta de las pantallas alargadas que predominan actualmente en esta categoría.

El equipo utiliza un panel LTPS con resolución 1.5K y una relación de aspecto de 16:9,5. Esta proporción ofrece una superficie horizontal más amplia para consultar documentos, leer, navegar por internet y utilizar aplicaciones. Su pantalla también tiene bordes de aproximadamente 1,05 milímetros en los cuatro lados y una cámara frontal ubicada en una perforación central.

En la parte posterior, Huawei incorporó un módulo fotográfico horizontal. Las imágenes divulgadas por la compañía muestran tres acabados: negro, blanco y morado. El dispositivo tiene un peso cercano a los 200 gramos y un diseño de líneas rectas.

Las características técnicas que han circulado en medios especializados chinos apuntan a un procesador Kirin 9030S, una batería de 7.000 mAh y carga rápida de 66 W. También tendría carga inalámbrica y configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

Una cámara de 200 megapíxeles y una nueva marca de Huawei

El apartado fotográfico también aparece entre los datos que han despertado interés antes de su presentación. Las filtraciones señalan que el OSTA O1 Pro tendría una cámara principal de 200 megapíxeles con sensor RYYB de 1/1,28 pulgadas y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,7 aumentos. Huawei todavía debe confirmar estas especificaciones en su ficha técnica definitiva.

El celular pertenece a OSTA Xingmang, una nueva marca de smartphones creada por Huawei para explorar otros diseños y funciones basadas en inteligencia artificial. Richard Yu, directivo de la compañía, anunció su llegada y anticipó que esta línea tendrá desarrollos relacionados con dicha tecnología.

El OSTA O1 Pro funcionará con HarmonyOS e incorporará una interfaz adaptada a la identidad de la marca. Entre las novedades anunciadas está Xiao Xingmang, un asistente de inteligencia artificial que tendrá una presentación visual propia y permitirá interactuar con el dispositivo.

Huawei programó la presentación oficial del equipo para el 20 de noviembre de 2026, a las 2:30 p. m., hora de China. La compañía todavía no ha comunicado cuánto costará ni cuándo comenzarán las ventas. Tampoco ha confirmado su disponibilidad en otros mercados.

Con este lanzamiento, el fabricante chino introduce una alternativa al formato de pantalla que se ha extendido entre los smartphones actuales. El OSTA O1 Pro no es un plegable ni necesita desplegarse para ofrecer una superficie más ancha: su propuesta parte de un diseño convencional con proporciones diferentes.