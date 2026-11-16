Los robotaxis de Amazon ya se pueden pedir desde Uber

Pedir un vehículo sin conductor desde Uber ya es posible en Las Vegas gracias a la incorporación de Zoox, la empresa de movilidad autónoma de Amazon. La integración permite acceder a estos automóviles desde una aplicación conocida, sin necesidad de utilizar exclusivamente el servicio propio de Zoox.

Desde el 16 de noviembre de 2026, quienes soliciten las categorías UberX, Uber Comfort, Uber Electric, Uber Comfort Electric o Wait & Save pueden recibir un robotaxi de Zoox sin pagar un cargo adicional por utilizar un vehículo autónomo.

Según el anuncio oficial de Uber y Zoox, la asignación se realiza dentro del proceso habitual de reserva. Por ahora, no existe una categoría independiente para seleccionar directamente estos automóviles, por lo que solicitar un viaje compatible no garantiza que llegue uno.

La aplicación permite aumentar las posibilidades de recibirlo desde la sección Ride Preferences, ubicada en los ajustes. Allí se puede indicar la preferencia por los desplazamientos autónomos. El servicio propio de Zoox continuará funcionando de manera independiente en Las Vegas.

La cobertura incluye zonas turísticas como los hoteles y establecimientos cercanos al Strip, el centro de Las Vegas y el Arts District. Esto significa que la disponibilidad no se extiende automáticamente a cualquier dirección de la ciudad.

Un vehículo sin volante y con pasajeros frente a frente

A diferencia de un automóvil convencional adaptado para conducir solo, el vehículo autónomo desarrollado por Amazon fue diseñado específicamente para transportar pasajeros sin intervención humana.

Su cabina no tiene volante ni pedales. Cuenta con cuatro asientos distribuidos frente a frente, en lugar de las filas tradicionales. Esta disposición permite que los ocupantes compartan un espacio interior sin los puestos habituales de conductor y copiloto.

La integración representa la primera ocasión en que Zoox ofrece sus automóviles mediante una plataforma externa. Hasta ahora, sus servicios comerciales dependían de su propia aplicación.

Uber y Zoox preparan su expansión a Los Ángeles

Además de la integración tecnológica, Uber y Zoox anunciaron una alianza de varios años con MGM Resorts International, operador de hoteles y complejos turísticos en Las Vegas. Ambas empresas serán sus socios oficiales para servicios de transporte y robotaxis.

La colaboración contempla mejoras en los puntos de recogida y llegada, indicaciones dentro de los establecimientos y orientación desde la aplicación. Estas medidas están dirigidas a facilitar la localización de los vehículos en las propiedades del grupo hotelero.

Los Ángeles será el siguiente destino de la integración. Zoox prevé iniciar operaciones allí mediante su aplicación antes de finalizar 2026, mientras que la incorporación a Uber está prevista para 2027.

Por su parte, Uber contempla introducir una categoría específica para solicitar vehículos autónomos cuando su disponibilidad y confiabilidad permitan ofrecer este servicio de manera más consistente.

Imagen: Heather Diehl / Getty Images / Editada con IA (ChatGPT) por ENTER.CO.