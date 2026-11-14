OpenAI lanza ChatGPT Wallet: así podrán sus agentes de IA comprar y pagar por los usuarios

OpenAI quiere que sus agentes de inteligencia artificial dejen de ser simples asistentes de búsqueda y puedan realizar tareas que hasta ahora requerían la intervención directa de una persona, como comprar productos o reservar servicios. Para conseguirlo, presentó ChatGPT Wallet, una billetera digital que permite a estos sistemas gestionar pagos en nombre de los usuarios.

El anuncio se realizó el 13 de noviembre y representa un avance en el desarrollo del llamado comercio agéntico, una modalidad en la que los sistemas de IA no se limitan a entregar recomendaciones, sino que también pueden ejecutar acciones para completar una tarea.

La herramienta funciona a través de dots, los agentes personales de OpenAI. Por ejemplo, una persona puede pedirle que encuentre un suéter que se ajuste a determinadas características o que busque un hotel para un viaje. El agente puede investigar alternativas, revisar las opciones disponibles y avanzar hasta el proceso de compra.

La diferencia está en que ahora también puede gestionar el pago. Para utilizar esta función, el usuario debe registrar una tarjeta de crédito o débito elegible en ChatGPT Wallet. No tendrá que introducir nuevamente sus datos cada vez que quiera comprar.

Antes de finalizar una operación, ChatGPT muestra información sobre el comercio, los productos seleccionados, el precio total y la tarjeta que se utilizará. El usuario debe revisar esos datos y autorizar el pago mediante un mecanismo de seguridad, como Face ID o la huella dactilar.

Así funciona la seguridad de los pagos con inteligencia artificial

Uno de los elementos que distingue esta propuesta es el sistema de protección de los datos financieros. El agente no necesita conocer el número real de la tarjeta para completar una transacción.

Después de recibir la autorización, la red de pagos genera un token, una credencial que sustituye los datos originales de la tarjeta y permite procesar el cobro. Así, ni el agente ni el establecimiento reciben directamente la información financiera real del usuario.

OpenAI desarrolló esta iniciativa junto con American Express, Mastercard y Visa. Además, señala que las compras conservan los beneficios asociados a las tarjetas utilizadas y las protecciones aplicables en caso de disputas, por ejemplo, cuando un producto llega defectuoso.

La compañía también contempla ampliar las capacidades de la billetera. Su objetivo es que, más adelante, las personas puedan establecer límites de gasto, categorías de productos autorizadas o periodos durante los cuales sus agentes podrán realizar compras previamente aprobadas.

Esto permitiría delegar determinadas operaciones sin tener que confirmar individualmente cada pedido. Sin embargo, esa modalidad hace parte de los desarrollos previstos y no de las capacidades disponibles en el lanzamiento.

Por ahora, ChatGPT Wallet comenzó a desplegarse de manera gradual en Estados Unidos para usuarios de ChatGPT Pro mayores de 18 años, con tarjetas elegibles emitidas en ese país y una dirección de facturación estadounidense. Para comenzar, deben configurar un agente dot y solicitarle que agregue una tarjeta a Wallet.

La disponibilidad también depende de los comercios. Aunque OpenAI trabaja para que los agentes puedan operar con los sistemas de pago existentes, algunas tiendas podrían bloquear las compras realizadas mediante inteligencia artificial.

La iniciativa no convierte a OpenAI en un banco ni crea una cuenta con saldo propio. El dinero continúa saliendo de la tarjeta del usuario y la venta sigue siendo responsabilidad del establecimiento.

El cambio está en quién ejecuta la operación: una inteligencia artificial podrá buscar, seleccionar y tramitar una compra, mientras la persona conserva la autorización final.