¿Aprendes programación con ChatGPT? Estos cinco errores pueden frenar tu aprendizaje.

Aprender programación con ayuda de inteligencia artificial puede acelerar algunas tareas, explicar conceptos difíciles y facilitar la escritura de código. Sin embargo, utilizar herramientas como ChatGPT o asistentes de programación para resolver cada ejercicio también puede convertirse en un obstáculo para quienes apenas comienzan. El problema aparece cuando el estudiante consigue que el código funcione, pero no entiende cómo ni por qué.

Esta dificultad ya ha sido objeto de investigación académica. Un estudio publicado en 2025 en la revista International Journal of Artificial Intelligence in Education, que revisó 40 investigaciones sobre el uso de IA generativa en la enseñanza de programación, identificó riesgos relacionados con la dependencia tecnológica y la pérdida de habilidades de razonamiento cuando estas herramientas se incorporan sin una estrategia pedagógica.

Otro experimento con estudiantes de programación encontró que generar soluciones completas con IA podía mejorar los resultados de los ejercicios, pero no necesariamente producir un mayor aprendizaje. Los principiantes tendían a depender de las respuestas generadas para terminar sus actividades, sin desarrollar una comprensión equivalente de los conceptos.

Por eso, aprender a programar requiere algo más que saber formular instrucciones para un chatbot. Estos son cinco errores frecuentes que conviene evitar.

1. Copiar el código sin entenderlo

Pedirle a una IA que escriba una función completa puede resolver un ejercicio en segundos. Sin embargo, copiar el resultado sin revisar cada instrucción impide comprender la lógica que permite ejecutar una tarea.

El estudiante puede terminar una actividad, pero tendrá dificultades cuando necesite modificar el código o enfrentarse a un problema diferente.

2. Consultar la IA antes de intentar resolver el problema

Otro error es acudir inmediatamente a ChatGPT o cualquier asistente cada vez que aparece un obstáculo. La programación exige aprender a descomponer problemas, identificar errores y probar diferentes soluciones.

Antes de consultar una herramienta, conviene intentar resolver el ejercicio, escribir una primera versión y reconocer qué parte genera dificultades. Esa práctica desarrolla habilidades que no se adquieren delegando todo el proceso.

3. Descuidar los fundamentos de programación

Conocer los lenguajes y las herramientas más recientes no reemplaza el aprendizaje de conceptos básicos como variables, condicionales, ciclos, funciones, estructuras de datos y algoritmos.

Sin esas bases, resulta difícil identificar cuándo una respuesta de la IA contiene errores o propone una solución innecesariamente compleja.

La práctica sigue siendo necesaria, incluso con IA

4. Confiar en todas las respuestas generadas

Los asistentes de inteligencia artificial pueden producir código con errores, utilizar funciones inadecuadas o entregar soluciones que no cumplen los requisitos de un proyecto.

Por eso, ejecutar, probar y revisar los resultados es parte del aprendizaje. También es necesario comprender los mensajes de error y comprobar que el programa funciona en diferentes situaciones.

5. Dejar de practicar cuando la IA resuelve el ejercicio

La programación se aprende construyendo. Limitarse a observar cómo una herramienta desarrolla una aplicación no proporciona la misma experiencia que escribirla, corregirla y mejorarla.

Una alternativa es pedir explicaciones, solicitar pistas en lugar de respuestas completas y proponer nuevos ejercicios que permitan comprobar lo aprendido.

Esta distinción también forma parte de las metodologías de formación de Holberton Coderise, que promueve el aprendizaje mediante proyectos, investigación autónoma y colaboración entre estudiantes.

La institución ofrece programas de programación con modalidades remotas y presenciales, según el programa. Las personas interesadas pueden consultar sus alternativas y requisitos de inscripción en su página oficial.

La inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo para quienes comienzan a programar, pero no reemplaza la experiencia de resolver problemas. Aprender a utilizarla implica saber cuándo preguntar, cómo comprobar sus respuestas y, sobre todo, cuándo intentar encontrar una solución por cuenta propia.