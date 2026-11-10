¿Puede una IA gratis organizar tus tareas después de una reunión? Probamos ChatGPT, Gemini y Perplexity

Cada vez más gente termina una reunión de trabajo, copia la transcripción y se la pega a un chatbot con una instrucción sencilla: sácame la lista de tareas. La pregunta práctica es qué tanto se puede confiar en una IA gratis para esa lista antes de pasarla al equipo.

Para comprobarlo, ENTER sometió la misma transcripción ficticia a tres asistentes de IA gratis: ChatGPT (sin siquiera crear cuenta), Gemini y Perplexity (con cuentas gratuitas). La prueba se hizo el 10 de noviembre de 2026, una sola corrida por servicio, con el mismo texto y la misma instrucción en los tres casos.

Una reunión diseñada con trampas

La transcripción describe una reunión de cuatro personas sobre el lanzamiento de un panel de clientes. No es inocente: incluye cuatro trampas habituales en cualquier reunión real. Una tarea cambia de responsable a mitad de la conversación (Camilo hace unas maquetas, pero Diana termina encargada de revisarlas y entregarlas). Otra tarea se menciona y se descarta explícitamente (traducir el panel al portugués). Hay una fecha dicha de forma relativa (“el viernes de la próxima semana”) que solo se aclara después. Y queda una tarea sin dueño: alguien tiene que revisar el presupuesto de servidores, pero nadie se compromete. Como dato extra, una cifra se corrige al vuelo: el presupuesto total pasa de 25 a 40 millones.

La instrucción fue idéntica en los tres servicios: extraer las tareas con responsable y fecha límite, e indicar lo que no tuviera responsable claro o hubiera sido descartado.

Los tres resolvieron lo básico; la diferencia está en los avisos

Ninguno de los tres cometió el error más temido: ninguno inventó un responsable para el presupuesto de servidores ni resucitó la traducción descartada. Los tres identificaron correctamente las tres tareas con fecha (maquetas el 7 de noviembre, informe de métricas el 14 y limpieza de la base de datos el 20) y los tres anotaron el presupuesto como pendiente de responsable.

ChatGPT entregó la respuesta más exhaustiva: una tabla con las tareas, una sección aparte para los pendientes, la tarea descartada y, además, fue el único que destacó por escrito la corrección del presupuesto de 25 a 40 millones. También separó la elaboración de las maquetas (Camilo) de su revisión y entrega (Diana), que es justo el cambio de responsable escondido en la conversación.

Gemini respondió correcto y más conciso: agrupó las maquetas como una sola tarea compartida entre Camilo y Diana, con la fecha del 7, y listó el pendiente y el descarte. No mencionó la cifra corregida ni añadió advertencias sobre las fechas.

Perplexity fue el más precavido: su tabla separó la revisión y la entrega de las maquetas como tareas propias, registró la corrección del presupuesto y fue el único que advirtió algo cierto y fácil de pasar por alto: la transcripción no indica el año, así que sus fechas se conservan “tal como se acordaron, sin inferirlo”.

Qué conviene revisar antes de fiarse

El resultado más útil de la prueba no es que los tres asistentes funcionen bien con una reunión ordenada, sino dónde conviene poner el ojo cuando la reunión real sea un desorden. Los puntos débiles conocidos son los mismos que simulamos: responsables que cambian a mitad de la conversación, fechas relativas sin año, acuerdos que se descartan en voz alta y tareas que quedan sin dueño. Pedirle explícitamente al asistente que señale lo que no esté claro, como hicimos en la instrucción, ayudó a los tres a marcar el presupuesto sin responsable.

Hay dos límites importantes en esta prueba. El primero es que usamos una transcripción ya escrita: convertir el audio de una reunión real en texto es otro eslabón, con sus propios errores de nombres, cifras y atribución de voces, y queda fuera de lo medido aquí. El segundo es que fue una sola corrida con versiones gratuitas; los resultados pueden variar de un día a otro y entre planes de pago. ENTER ya comparó en qué casos conviene pagar por una IA y en cuáles no.

El punto que no debería pasarse por alto es la privacidad. OpenAI explica en su centro de ayuda que en las cuentas personales gratuitas las conversaciones pueden usarse para mejorar sus modelos, y que el ajuste se puede desactivar en la configuración de controles de datos. Google detalla en su centro de privacidad de Gemini que las conversaciones pueden pasar por revisión humana y ofrece controles sobre la actividad guardada. Pegar el acta de una reunión confidencial en un chatbot sin revisar esos ajustes es una decisión, no un detalle menor.

Con una reunión sencilla, los tres asistentes de IA gratis entregaron una lista de tareas utilizable en segundos. La tarea que ninguno pudo completar sigue siendo la misma de siempre: encontrar un dueño para el presupuesto de servidores. Esa la tiene que resolver el equipo.

Fuentes: Centro de ayuda de OpenAI; Centro de Privacidad de las Aplicaciones de Gemini (Google).