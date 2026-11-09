¿Qué habilidades de IA están aprendiendo los colombianos para competir en el mercado laboral?

Colombia ocupa el cuarto lugar en América Latina y el Caribe en habilidades relacionadas con inteligencia artificial y competencias humanas, según la edición 2026 del Global Skills Report de Coursera. El resultado ubica al país en el puesto 51 entre 98 economías evaluadas, aunque el documento también advierte que todavía existen dificultades para fortalecer capacidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos.

El informe incorpora por primera vez el Índice de Sinergia entre IA y Habilidades Humanas, una medición que analiza cómo las personas desarrollan conocimientos técnicos relacionados con inteligencia artificial mientras adquieren competencias necesarias para aplicarlos en el trabajo.

Para construir este indicador, Coursera utilizó datos de aprendizaje de más de 300 millones de estudiantes de sus plataformas y de Udemy. La evaluación considera dos aspectos: el ritmo al que los usuarios aprenden conjuntamente habilidades técnicas y humanas, y las condiciones de cada país para llevar esos conocimientos a la economía real.

En América Latina y el Caribe, Colombia quedó detrás de Perú, que ocupa el tercer puesto regional y el lugar 49 a nivel mundial. Aunque el desempeño de los estudiantes colombianos supera el promedio internacional, las condiciones del país para implementar estas capacidades en la economía se encuentran por debajo de la media global, de acuerdo con el indicador de Oxford Insights utilizado en la medición.

Uno de los datos que más llama la atención es el crecimiento del interés por la seguridad en inteligencia artificial. Durante el último año, las inscripciones colombianas en cursos sobre esta materia aumentaron un 409 %. También crecieron las matrículas en inteligencia artificial generativa (72 %), innovación (50 %) y flujos de trabajo basados en agentes de IA (37 %).

Qué están aprendiendo los colombianos sobre inteligencia artificial

El reporte identifica tres combinaciones de conocimientos que distinguen a los estudiantes del país frente a las tendencias internacionales.

La primera relaciona el modelado y la aplicación de modelos de lenguaje extensos (LLM) con inteligencia emocional y empatía. La segunda combina estos conocimientos técnicos con liderazgo y gestión de equipos. La tercera los vincula con la resolución de problemas complejos.

Esto significa que la formación no se concentra únicamente en aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial. También incluye capacidades para evaluar sus resultados, considerar sus implicaciones éticas y organizar procesos de trabajo en los que las personas supervisen las tareas automatizadas.

Entre las habilidades técnicas con mayor demanda aparecen la creación de instrucciones o prompting, la interacción con herramientas de IA, el aprendizaje automático y el desarrollo de modelos y asistentes especializados.

Sin embargo, el crecimiento de estas competencias no avanza al mismo ritmo que otras capacidades humanas. Las inscripciones en formación sobre pensamiento crítico y juicio analítico aumentaron apenas un 2 % en Colombia, frente al 32 % registrado en América Latina. Además, el interés por cursos de resolución de problemas complejos cayó un 2 %, mientras que en la región creció un 19 %.

La formación en IA también plantea retos para Colombia

El informe señala que el país cuenta con una política pública para impulsar estas capacidades. Se trata del CONPES 4144, correspondiente a la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que establece una hoja de ruta hasta 2030.

El documento contempla acciones para conectar el sistema educativo con las necesidades del mercado laboral, la investigación y el sector productivo. También plantea ampliar las oportunidades de formación fuera de las principales ciudades.

Coursera recomienda que las empresas revisen las competencias que necesitan sus trabajadores y relacionen la capacitación con proyectos prácticos. Para las universidades, propone incorporar conocimientos sobre IA en diferentes programas académicos, junto con formación en ética y pensamiento crítico.

En el sector público, plantea acompañar las inversiones tecnológicas con programas de aprendizaje accesibles y certificaciones que permitan demostrar los conocimientos adquiridos.

Los datos muestran que Colombia avanza en la formación técnica relacionada con inteligencia artificial, pero también dejan una pregunta sobre la preparación laboral del país: cómo conseguir que el aprendizaje de nuevas herramientas esté acompañado por mejores capacidades para analizar, decidir y resolver problemas.