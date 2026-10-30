“No son máquinas inteligentes, son probabilísticas”: Alberto Arébalos advierte sobre los riesgos de la IA en su nuevo libro

El argentino, que cubrió la violencia en Colombia para Reuters y después trabajó en Google, Facebook y Cisco, habló con ENTER.CO sobre los límites de la inteligencia artificial, la responsabilidad de las tecnológicas y la oportunidad que tiene el periodismo de recuperar la confianza del público.

Alberto Arébalos cree que estamos confundiendo la capacidad de las máquinas para producir respuestas con la inteligencia necesaria para comprenderlas. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar documentos, escribir textos y reproducir voces con una precisión sorprendente. Pero, a su juicio, todavía existe una distancia importante entre procesar información y tener criterio.

“Parecen mágicos, pero realmente no son inteligentes en los términos de inteligencia que puede discernir”, afirmó durante una entrevista con ENTER.CO, en la que habló sobre su nuevo libro, Reputación en la era de la realidad sintética.

Arébalos no es ajeno a las transformaciones tecnológicas. Trabajó en Cisco, Google y Facebook, pero antes pasó diez años en Reuters, una experiencia que hoy resulta especialmente relevante para entender su preocupación por la información falsa.

Llegó a Colombia en 1989, cuando fue asesinado Luis Carlos Galán, y permaneció como corresponsal de Reuters hasta marzo de 1992. Después cubrió los intentos de golpe de Estado de Hugo Chávez en Venezuela y, en 1994, fue trasladado a Miami como editor para América Latina.

Había comenzado su carrera en la agencia española EFE. Cuando dejó Reuters en 1997, quería continuar en el periodismo y regresar a Argentina, pero no encontró un medio que le interesara. Terminó trabajando en comunicación corporativa, primero en una agencia y posteriormente en algunas de las compañías más influyentes de internet.

Hoy dirige MileniumGroup, una empresa de comunicación de origen colombiano, y observa con preocupación la facilidad con la que una imagen, una voz o una noticia pueden adquirir apariencia de verdad.

Su libro parte de un caso en el que delincuentes fabricaron una videoconferencia mediante inteligencia artificial. La persona que recibió las instrucciones creyó estar hablando con sus superiores y terminó transfiriendo 25 millones de dólares.

El episodio ilustra una de sus principales preocupaciones: ya no es necesario que algo haya sucedido para que produzca consecuencias reales.

Arébalos contó que su propia compañía también enfrentó recientemente intentos de suplantación. En uno de ellos, un cliente recibió una comunicación falsa con el membrete de MileniumGroup y transfirió unos 25.000 dólares a una cuenta fraudulenta. En otro, una directiva recibió un WhatsApp aparentemente enviado por él, en el que se anunciaba la venta de la empresa y se solicitaba información.

La empleada no cayó en el engaño porque identificó detalles que no coincidían con la manera habitual de comunicarse de su jefe.

Para Arébalos, ese tipo de situaciones demuestra por qué el criterio humano continúa siendo indispensable. Una máquina puede producir un mensaje convincente, pero alguien debe detenerse a comprobarlo.

La facilidad para fabricar información también plantea un problema para el periodismo. No solo porque una grabación falsa puede convertirse en noticia, sino porque una persona puede intentar desacreditar una evidencia auténtica alegando que fue generada con inteligencia artificial.

En ese terreno, el antiguo corresponsal de Reuters considera que los medios tienen una oportunidad que no están aprovechando suficientemente.

“El periodismo es una de las pocas instituciones que puede actuar como árbitro de lo real y de lo verdadero. No de la verdad, de lo verdadero, porque nadie tiene la verdad absoluta”, sostuvo.

Su crítica apunta a la manera en que parte de la industria periodística ha respondido al crecimiento de las redes sociales. Cuestiona que algunas redacciones hayan sustituido la investigación por la reproducción de publicaciones virales, mientras reducen sus equipos y exigen producir más contenido en menos tiempo.

“Los medios tienen que dejar de pensar que están compitiendo con Twitter o con X o con TikTok, tienen que volver a hacer periodismo de veras”, afirmó.

También rechaza la idea de que las personas hayan perdido el interés por leer. “Es mentira que la gente no quiere leer. Lo que la gente no quiere es aburrirse y lo que la gente no quiere es que le mientan”, señaló.

Arébalos cree que internet y la inteligencia artificial ofrecen una oportunidad para los periodistas que quieran trabajar fuera de los grandes medios. Hoy es posible crear un portal informativo, producir un pódcast o desarrollar investigaciones sin necesitar la infraestructura industrial que antes exigían la prensa, la radio y la televisión.

Esa independencia, sin embargo, no garantiza la calidad. Para él, el valor sigue estando en investigar, escribir bien y ofrecer información que merezca la confianza del público.

Su mirada sobre las grandes tecnológicas es menos optimista. Cuando ENTER.CO le preguntó si compañías como Google, Facebook y otras plataformas están haciendo lo suficiente para proteger a los usuarios de los contenidos manipulados, respondió que sus intereses comerciales no necesariamente coinciden con esa responsabilidad.

“El negocio de ellos no es cuidarte”, afirmó. Según su interpretación, las plataformas buscan mantener a las personas conectadas durante el mayor tiempo posible porque su modelo depende, en buena medida, de la publicidad.

Por eso considera que los ciudadanos y las empresas no deberían esperar que las tecnológicas solucionen por sí solas los problemas de desinformación.

Tampoco cree que la inteligencia artificial deba verse únicamente como una amenaza. La compara con la llegada de internet, que eliminó determinadas tareas, creó otras y permitió el nacimiento de negocios que antes no existían.

La diferencia está en la velocidad. Para Arébalos, la IA acelerará esas transformaciones, pero seguirá siendo una herramienta que necesita personas capaces de evaluar sus resultados y asumir las consecuencias de las decisiones.

En las empresas, esa responsabilidad comienza por sus directivos. Considera injusto culpar a un empleado que cae en un engaño si nunca recibió capacitación ni cuenta con mecanismos para comprobar una instrucción sospechosa.

En la vida cotidiana ocurre algo parecido. Una voz puede ser clonada y una fotografía puede ser fabricada, pero todavía existen preguntas, hábitos y formas de comunicación que ayudan a comprobar con quién estamos hablando.

Arébalos no propone desconfiar de todo ni renunciar a las ventajas de la tecnología. Su advertencia es otra: cuanto más convincentes se vuelvan las máquinas, más necesario será conservar la capacidad humana de cuestionar lo que nos presentan como cierto.

Y para alguien que comenzó su carrera comprobando noticias en una agencia internacional, esa tarea sigue teniendo un nombre conocido: verificar.