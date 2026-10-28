Redmi K100 llega con batería de 10.000 mAh y 165 Hz, este es su precio

Xiaomi presentó en China el Redmi K100, un celular que incorpora una batería de gran capacidad, un procesador de gama alta y una pantalla de alta frecuencia de actualización. El equipo ya tiene precios oficiales.

La batería es de 10.000 mAh y utiliza tecnología de silicio-carbono, que permite almacenar más energía en un espacio reducido. Admite carga rápida por cable de 100 W, aunque Xiaomi no ha detallado cuántas horas de autonomía ofrece. Anteriormente, los reportes sobre el Redmi K90 Ultra habían señalado más de 8.000 mAh para ese modelo.

Snapdragon 8 Elite y pantalla OLED

El procesador es el Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, acompañado de hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. La pantalla OLED mide 6,83 pulgadas y llega a 165 Hz, una frecuencia que, según Redmi, ya es compatible de forma nativa con más de 40 juegos. Incluye Dolby Vision, alcanza un brillo máximo anunciado de 3.500 nits y tiene un lector de huellas ultrasónico bajo el panel.

En fotografía, el celular tiene dos cámaras traseras. La principal usa un sensor Light Fusion 800 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, mientras que la segunda es un ultra gran angular de 8 megapíxeles. La cámara frontal ofrece 20 megapíxeles.

El modelo trae Wi-Fi 7, NFC y conectividad 5G. Cuenta con certificación IP69K, que acredita resistencia al polvo y a chorros de agua a alta presión y temperatura bajo condiciones de prueba. Funciona con HyperOS 4, basado en Android 17, e incluye funciones de inteligencia artificial y el asistente Super Xiao AI 2.0.

El Redmi K100 parte de los 525 dólares en China

Según la tienda oficial de Xiaomi, la versión de 12 GB y 256 GB cuesta 3.499 yuanes. La de 12 GB y 512 GB tiene un precio de 4.099 yuanes, aproximadamente 615 dólares, y la de 16 GB y 512 GB alcanza los 4.499 yuanes, unos 675 dólares.

El Redmi K100 se comercializa en tres colores. Los valores en dólares son aproximados y, por ahora, no hay confirmación de su lanzamiento en Estados Unidos, México, España u otros mercados internacionales.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)