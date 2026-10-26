¿Un celular más potente consume menos energía? Esto dicen las cifras

Comprar un celular que consume menos energía no garantiza que tenga un menor impacto ambiental. Su fabricación requiere electricidad, materias primas y componentes cuya producción también genera emisiones. Por eso, medir la sostenibilidad de estos dispositivos exige mirar más allá de la batería y evaluar todo su ciclo de vida.

La discusión cobra relevancia con la expansión de la inteligencia artificial, que aumenta las exigencias de procesamiento de los equipos y la infraestructura digital. Los fabricantes de semiconductores buscan responder con componentes más eficientes, mientras organismos internacionales advierten que el impacto de la tecnología depende de factores que van desde su producción hasta el momento en que termina en la basura electrónica.

Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Banco Mundial, publicado en 2024, estimó que la fabricación de celulares generó 57 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2022. El cálculo también atribuyó a esa etapa un consumo eléctrico de 119 teravatios hora. Son estimaciones globales que muestran por qué evaluar únicamente la energía utilizada durante la carga deja por fuera una parte importante de la huella ambiental.

La vida útil también cuenta. Reparar un equipo, cambiar su batería cuando sea necesario y conservarlo durante más tiempo puede evitar que la compra de un reemplazo adelante nuevos impactos asociados con la fabricación y el transporte.

Los fabricantes buscan mejorar el rendimiento energético

La eficiencia de los procesadores es otra pieza de esta discusión. MediaTek trabaja en tecnologías destinadas a ejecutar más operaciones con un consumo proporcionalmente menor, una necesidad que se extiende desde los videojuegos hasta las funciones de inteligencia artificial que ya llegan a los dispositivos personales.

Patricia Velásquez, directora adjunta para Colombia, Centroamérica y el Caribe de MediaTek, explicó que la industria busca ampliar las capacidades de los equipos sin que la demanda energética crezca al mismo ritmo.

«La innovación tecnológica también implica aprender a utilizar mejor los recursos disponibles. Hoy buscamos desarrollar plataformas que permitan ofrecer experiencias cada vez más avanzadas sin que esto signifique aumentar el consumo al mismo ritmo. Esa combinación entre rendimiento y eficiencia será fundamental para el futuro de los dispositivos inteligentes», afirmó Velásquez.

La compañía presenta como ejemplo el Dimensity 9600 Pro, un procesador fabricado con un proceso de 2 nanómetros. Según sus cifras, la eficiencia energética de la CPU mejora un 37 % en tareas de un solo núcleo y un 61 % en operaciones multinúcleo frente al procesador insignia de la generación anterior. Su unidad de procesamiento neuronal registra una mejora del 40 % en eficiencia.

Estos resultados corresponden a comparaciones reportadas por el fabricante. No equivalen a una reducción idéntica en el consumo total del celular ni permiten anticipar por sí solos cuánto durará su batería.

La UIT cuenta, además, con una metodología para evaluar el desempeño ambiental de los teléfonos inteligentes que considera aspectos como durabilidad, reparabilidad, reutilización, materiales reciclados y recuperación de componentes. Su recomendación L.1017, aprobada en 2024, plantea una evaluación más amplia que el consumo eléctrico.

Las redes también muestran avances y desafíos. El informe Mobile Net Zero 2026, de la asociación GSMA, reportó que las emisiones operacionales de los operadores móviles disminuyeron un 13 % entre 2019 y 2024, mientras el tráfico mundial de datos se multiplicó por más de cuatro. Sin embargo, las emisiones de toda la cadena de valor siguen representando una parte importante de la huella climática del sector.

El reto para la industria consiste en combinar procesadores eficientes, redes con menor impacto, equipos duraderos y mejores prácticas de fabricación. Para los consumidores, la sostenibilidad también depende de cuánto tiempo conservan sus dispositivos y de si pueden repararlos antes de reemplazarlos.