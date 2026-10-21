Google Pixel prepara desbloqueo facial en la oscuridad

Google trabaja en una nueva función que permitiría utilizar el reconocimiento facial de sus celulares Pixel incluso cuando hay poca iluminación. La herramienta aprovecharía el brillo de la pantalla para iluminar el rostro y facilitar el acceso al dispositivo sin recurrir al lector de huellas digitales.



La novedad aparece en el código de Android 17 QPR3 Beta 2, donde se identificaron referencias a un sistema denominado Face Active Illumination. Según el análisis de las nuevas opciones de desbloqueo facial, Google estaría desarrollando un mecanismo que aumenta automáticamente la luminosidad de la pantalla cuando la cámara frontal necesita más luz para reconocer un rostro.

Actualmente, el reconocimiento facial de los Pixel 8 y modelos posteriores depende de la cámara frontal y del procesamiento del dispositivo. Aunque permite autenticar el acceso a aplicaciones compatibles, su funcionamiento puede verse limitado en habitaciones oscuras. En esas circunstancias, el lector de huellas digitales sigue siendo una alternativa.

La función en desarrollo intentaría resolver esa dificultad mediante una opción que podría aparecer en los ajustes como «Aumentar el brillo de la pantalla con poca luz». Su activación proporcionaría iluminación adicional durante el proceso de identificación, sin necesidad de incorporar nuevos sensores.

El brillo se podría ajustar para evitar molestias durante la noche

Las referencias encontradas en el software indican que habría un control para regular la intensidad de la iluminación. Este permitiría elegir entre una configuración orientada a la comodidad visual y otra destinada a mejorar la fiabilidad del reconocimiento.

El sistema también contemplaría una opción específica para la oscuridad completa. Con la configuración predeterminada, la pantalla aumentaría su brillo cuando el rostro fuera parcialmente visible. Al activar el ajuste adicional, podría iluminarse incluso cuando la cámara no consiga identificarlo inicialmente.

Otro aspecto sería la posibilidad de decidir cuándo utilizar esta iluminación. El código menciona ajustes relacionados con el modo Descanso, No molestar y la detección de desplazamientos en carro.

Además, el dispositivo mostraría una advertencia sobre posibles cambios temporales en determinadas funciones de accesibilidad, como la reducción adicional del brillo, la eliminación de animaciones y la inversión de colores.

¿Cuándo llegaría esta función a los Google Pixel?

Por ahora, Google no ha anunciado oficialmente Face Active Illumination ni ha confirmado qué celulares serán compatibles. Su presencia en una versión de prueba de Android tampoco garantiza que llegue a una actualización pública.

El desarrollo es distinto de Project Toscana, otro sistema de reconocimiento facial avanzado que ha aparecido en reportes anteriores. Este último también fue mencionado entre las posibles mejoras de seguridad del Google Pixel 11 y su versión Pro.

La diferencia principal es que la herramienta recién identificada utilizaría la propia pantalla como fuente de luz, mientras que Project Toscana apunta a una tecnología de autenticación más avanzada.

Imagen: Google / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).