Samsung W27, el plegable de lujo que llegaría el 29 de octubre

Samsung confirmó la presentación de un nuevo celular plegable que ampliará su catálogo antes de finalizar el año. La imagen oficial anticipa un diseño tipo libro con bordes dorados, mientras que las filtraciones señalan que estaría basado en uno de sus modelos más avanzados. Se trataría del Samsung W27, una edición exclusiva destinada al mercado chino.

El anuncio oficial, publicado en Weibo, fija la cita para el 29 de octubre de 2026. La página vinculada al evento hace referencia a la serie W, conocida por sus versiones especiales de la gama Galaxy Z.

El informante Ice Universe compartió una fotografía del supuesto dispositivo, que presenta una cubierta trasera azul oscuro, un módulo de cámaras dorado y un emblema diferente al de la familia Galaxy Z Fold. Su apariencia es muy similar a la del Galaxy Z Fold 8 Ultra, modelo en el que estaría basado.

Según la información adelantada, el nuevo plegable conservaría buena parte de las especificaciones del Galaxy Z Fold 8 Ultra. Entre ellas figuran el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una batería de 5.000 mAh con carga de 45 W y un sistema de tres cámaras traseras de 200, 50 y 10 megapíxeles. Estas características todavía no están confirmadas para la edición especial.

Las diferencias también podrían extenderse a la memoria y al software. El Samsung W26, presentado en China en 2025, incorporó 16 GB de RAM, funciones adicionales de Galaxy AI y un cargador incluido en la caja. La compañía podría mantener algunas de estas ventajas en la nueva generación.

Por ahora, no se ha comunicado el precio del dispositivo. La serie W se comercializa tradicionalmente en China, por lo que tampoco existe una confirmación de venta oficial en otros mercados.

Imagen: Samsung