Samsung presenta en China el W26, la versión de lujo del Galaxy Z Fold 7 con conectividad satelital y diseño ultradelgado

Samsung lanzó en China el W26, una edición ultra premium basada en el Galaxy Z Fold 7, con estética refinada, memoria ampliada y conectividad satelital. Aunque comparte el mismo fundamento técnico que el Fold 7, el W26 eleva varios aspectos para posicionarse como una joya tecnológica destinada a un nicho exclusivo. La estrategia de lanzamiento, limitada solo a China y a través de China Telecom, refuerza su carácter de objeto de lujo más que de producto de mercado masivo.

El diseño es donde el W26 marca diferencias perceptibles. Con un grosor plegado de 8,9 mm y un peso de 215 gramos, apunta a ser el Fold más liviano y elegante que ha lanzado Samsung. Su chasis está fabricado con aluminio reforzado y su bisagra ha sido blindada con un mecanismo de precisión ultrafino que busca un pliegue más plano y resistente.

En tanto a acabados, las versiones en rojo (“Dan Xi Hong”) y negro (“Xuan Yao”) integran detalles translúcidos, relieves dorados y un vidrio cerámico en la parte posterior, creando una estética exclusiva que va más allá del diseño industrial tradicional.

Aunque las pantallas mantienen las dimensiones del Fold 7 (8″ interior y 6,5″ exterior, ambas AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 2.600 nits), el W26 busca ofrecer una experiencia visual más refinada mediante optimizaciones más finas en calibración, uniformidad y respuesta táctil. En el plano del hardware, el dispositivo integra el Snapdragon 8 Elite for Galaxy y eleva la memoria base a 16 GB de RAM, con opciones de 512 GB o 1 TB, mientras que mantiene la batería de 4.400 mAh y el sistema de carga rápida e inalámbrica.

Rendimiento, cámara y conectividad satelital

En rendimiento, el W26 no revoluciona el esquema técnico del Fold 7, pero sí refuerza su propósito de lujo. El aumento en memoria ayuda especialmente en multitarea intensiva, edición de contenido y trabajo con apps pesadas. Para fotografía, conserva el esquema triple: cámara principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular y teleobjetivos con zoom óptico 2× y 3×. La mejora más notable está en el procesamiento de imagen: Samsung ha integrado un motor Super Vision ya optimizado, que busca optimizar nitidez, color y detalles incluso en condiciones de poca luz.

Donde el W26 se distingue claramente es en la conectividad satelital Tiantong, que permite llamadas y textos aun cuando no haya cobertura celular. Esta característica, ausente en el Fold 7 global, es un diferencial importante, aunque por ahora su uso se limita al territorio chino por acuerdos locales. En cuanto al software, incluye funciones exclusivas de Galaxy AI como arrastrar y soltar entre ventanas, transcripción inteligente y colecciones automáticas de contenido, todas integradas en One UI adaptado para esta edición.

Estrategia de exclusividad y expectativas globales

El W26 no está pensado como una versión “mejorada” del Fold 7 para todos los mercados, sino como una edición de lujo para China. Su distribución a través de China Telecom y su precio elevado son evidencia de que Samsung lo concibe más como una pieza de distinción que como un competidor de alto volumen. Al ofrecer memoria superior, conectividad satelital y acabados exclusivos, Samsung puede experimentar con tecnologías avanzadas sin comprometer capacidades para mercados más amplios.

Sin embargo, aunque hoy no hay anuncio oficial de expansión internacional, este modelo genera expectativas. Los usuarios que desean un Fold con 16 GB de RAM, soporte satelital o diseño más refinado podrían esperar que Samsung integre esas características en futuras versiones globales. Por ahora, el W26 es una muestra de hasta dónde puede llegar la compañía en términos tecnológicos, pero también un recordatorio de que no todo lo que puede crearse debe venderse por igual en todos lados.

Características Samsung W26 Galaxy Z Fold 7 Pantalla principal 8 pulgadas AMOLED, 120 Hz, brillo máximo 2.600 nits 8 pulgadas AMOLED, 120 Hz, brillo máximo 2.600 nits Pantalla externa 6,5 pulgadas AMOLED, 120 Hz 6,5 pulgadas AMOLED, 120 Hz Procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy Memoria RAM 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Almacenamiento 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámaras traseras Triple: 200 MP (principal) + ultra gran angular + tele 3× Triple: 200 MP (principal) + ultra gran angular + tele 3× Cámara frontal 16 MP (interior) + 10 MP (exterior) 16 MP (interior) + 10 MP (exterior) Batería 4.400 mAh, carga rápida e inalámbrica 4.400 mAh, carga rápida e inalámbrica Conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, conectividad satelital Tiantong 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Diseño y materiales Aluminio reforzado, vidrio cerámico, bisagra ultrafina Aluminio Armor, Gorilla Glass Victus 2 Grosor / Peso 8,9 mm / 215 g 9,2 mm / 239 g Colores Negro “Xuan Yao” y rojo “Dan Xi Hong” Gris, azul, titanio, crema Sistema operativo One UI basado en Android 14 (versión personalizada China Telecom) One UI 6.1 basado en Android 14 Disponibilidad Exclusivo para China (a través de China Telecom) Global

Imagen: Montaje ENTER.CO