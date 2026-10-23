iPhone Duo llega con pocas unidades y restricciones por país

Conseguir el primer celular plegable de Apple en sus primeros días de venta podría resultar más difícil de lo previsto. Su estreno internacional combina existencias reducidas, restricciones según el país y una espera que puede prolongarse durante varios meses.

El iPhone Duo llegó a los comercios este viernes 23 de octubre de 2026, una semana después de abrir sus reservas. Los nuevos pedidos en la web de Apple ya mostraban entregas estimadas hasta finales de enero de 2027 al momento del reporte.

Sin embargo, algunos encargos anteriores previstos inicialmente para ese mes se adelantaron a noviembre o diciembre. Esos cambios no significan que quienes compren ahora en línea vayan a recibir el equipo antes de terminar el año.

Según el periodista Mark Gurman, el dispositivo tiene una fabricación compleja por la bisagra y la nueva tecnología de pantalla. Su ensamblaje está concentrado en China, a diferencia de otros iPhone, cuya producción también se ha extendido a países como India.

La escasez está recuperando las filas, una imagen menos habitual en los lanzamientos recientes, cuando las entregas a domicilio y las recogidas con cita previa habían reducido esas esperas. Esta vez, las pocas unidades disponibles para reservar llevaron a algunos interesados a acudir personalmente para intentar conseguir una de las destinadas a la venta directa.

En la Quinta Avenida de Nueva York, varias docenas de personas sin pedido previo ya aguardaban el jueves 22 de octubre. También se formaron colas en Asia y Australia, aunque presentarse en un establecimiento no garantiza salir con el dispositivo.

En mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá y México se permiten compras sin reserva previa, sujetas al inventario de cada tienda. Apple advirtió que habrá cantidades limitadas para esos compradores.

En otros, como China continental, Francia, Hong Kong, India y Japón, se exige haber hecho el pedido por Internet para recogerlo. Esa modalidad es distinta de solicitar un envío a domicilio. Llegar temprano no sustituye ese trámite.

En el caso estadounidense, el límite es de dos unidades por cliente. Antes del estreno, la tienda en línea indicó que se consultara nuevamente el sábado 24 de octubre para buscar opciones de recogida, sin garantizar disponibilidad.

La versión de 256 GB parte de US$1.999 en Estados Unidos. En España, esa misma capacidad cuesta 2.339 euros.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)