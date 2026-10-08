iPhone Duo en España: precio y fechas para comprarlo

El primer celular plegable de Apple se acerca a las tiendas españolas después de su presentación oficial. Su llegada tendrá varias fechas antes de que pueda comprarse, con momentos distintos para elegir la versión, abrir las reservas y comenzar las entregas. También habrá que decidir cuánto almacenamiento se necesita, ya que se ofrecerán cuatro capacidades con diferencias importantes en el precio final.

En España, el primer paso llegará el 12 de octubre. Desde ese día, la tienda en línea de Apple España permitirá elegir el color, la capacidad y otras opciones de compra. Esa fecha todavía no permitirá reservar una unidad. Las reservas comenzarán el viernes 16 de octubre a las 14:00, hora peninsular española, dentro de la primera etapa internacional del lanzamiento.

El dispositivo incorpora una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y otra plegable de 7,6 pulgadas. Una comparación del iPhone Duo con el iPhone 18 Pro Max permite revisar con más detalle las diferencias entre ambos en pantallas, cámaras, autonomía y posibilidades asociadas al formato plegable.

La versión de 2 TB alcanza los 3.839 euros

El modelo de 256 GB cuesta 2.339 euros, mientras que la opción de 512 GB sube a 2.589 euros. Quienes necesiten 1 TB tendrán que pagar 3.089 euros y la versión de 2 TB llegará a 3.839 euros. Las cuatro capacidades se ofrecerán en dos colores, blanco estelar y cielo nocturno. Entre los modelos de menor y mayor almacenamiento existe una diferencia de 1.500 euros.

Ese aumento responde al espacio interno disponible, ya que la pantalla, el procesador y el sistema de cámaras se mantienen entre las distintas capacidades comercializadas en España. La venta general y las primeras entregas comenzarán el viernes 23 de octubre. Desde ese día podrá comprarse en apple.com/es, las Apple Store y operadores o distribuidores seleccionados. Una semana después, otros 28 países y regiones se incorporarán al lanzamiento.

Imagen: Apple