Tesla empieza a ofrecer el Cybercab a compradores particulares

Comprar un vehículo diseñado para circular sin conductor empieza a ser una posibilidad para particulares en Estados Unidos. El Tesla Cybercab entra en una primera etapa de pedidos por invitación, aunque su adquisición incluye una suscripción obligatoria y restricciones que limitan dónde puede utilizarse.

El anuncio se realizó el viernes 13 de noviembre a través de la cuenta oficial de Robotaxi en X. La oferta está dirigida a clientes seleccionados, sin que se hayan divulgado los criterios utilizados para enviar las invitaciones.

El Cybercab es un vehículo eléctrico de dos plazas, sin volante ni pedales, creado para desplazarse mediante conducción autónoma. Hasta ahora, su despliegue comercial había estado vinculado principalmente al transporte de pasajeros.

La oferta publicada por Tesla muestra un precio estimado de compra de 29.990 dólares, antes de impuestos. Para realizar el pedido se exige un depósito de 1.000 dólares no reembolsable. La entrega está prevista para diciembre de 2026 en Austin, Texas, aunque la fecha no está garantizada.

La compra exige una suscripción mensual de 299 dólares

El precio del carro no incluye todos los gastos necesarios para utilizarlo. Tesla exige contratar Autonomy Subscription, un servicio de 299 dólares mensuales que permite operar el sistema autónomo. El primer mes está incluido en la compra.

La información oficial señala que tanto la suscripción como el mantenimiento regular son necesarios para el funcionamiento del vehículo. Sin embargo, no establece que ese mantenimiento esté cubierto por la cuota mensual.

Con la tarifa anunciada, las once mensualidades posteriores al primer mes representarían 3.289 dólares durante el primer año. El precio estimado del vehículo más esas cuotas suma 33.279 dólares, antes de impuestos y otros gastos.

Esa cuenta no permite establecer el desembolso final, porque la oferta consultada no aclara cómo se aplica el depósito de 1.000 dólares.

Elon Musk consideró excesiva la mensualidad y señaló que debería acercarse a los 115 dólares, una cifra comparable con el costo de los servicios de conducción asistida y conectividad de otros modelos. Tesla no ha anunciado una reducción oficial.

El Cybercab tendrá restricciones de circulación y uso

La propiedad del automóvil no garantiza libertad para desplazarse por cualquier carretera. Su funcionamiento estará limitado a las zonas geográficas habilitadas para el servicio Robotaxi, que actualmente opera en determinadas áreas de Estados Unidos.

De acuerdo con los términos del acuerdo de suscripción documentados por Electrek, Tesla podrá modificar las áreas autorizadas e impedir técnicamente que el carro circule fuera de ellas. Estas condiciones fueron documentadas a partir del acuerdo identificado como versión 20261112.

Las disposiciones también restringen su utilización comercial. Los propietarios no podrán incorporarlo a plataformas de transporte, reparto o alquiler, incluida la red de Robotaxi, salvo que reciban autorización de Tesla.

La suscripción será indispensable para mantenerlo operativo. Según los términos difundidos, la compañía podrá modificar la tarifa con un mes de aviso y suspender el servicio ante determinados incumplimientos.

Musk afirmó que la disponibilidad podría extenderse a todo Estados Unidos a medida que se obtengan las autorizaciones regulatorias necesarias.

Imagen: Tesla / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).