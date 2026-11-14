¿La seguridad de Windows 11 hace más lento tu computador?

Una actualización de Windows 11 está activando una protección adicional en determinados computadores. Aunque el cambio busca impedir ataques informáticos, ha generado inquietud por su posible efecto sobre el rendimiento, especialmente al ejecutar videojuegos. La diferencia depende del hardware y de las condiciones de cada equipo.

Microsoft está ampliando la activación automática de la integridad de memoria, una función que protege componentes esenciales del sistema operativo frente a programas maliciosos. La medida comenzó a implementarse en octubre de 2026 y forma parte de los cambios distribuidos mediante las actualizaciones de Windows 11.

Esta tecnología, conocida técnicamente como HVCI, utiliza seguridad basada en virtualización (VBS) para aislar procesos sensibles y comprobar que determinados controladores y códigos sean confiables antes de ejecutarse. Su objetivo es impedir que aplicaciones maliciosas manipulen partes del sistema con permisos elevados.

La compañía confirmó que la protección se habilitará en equipos compatibles, después de evaluar sus características técnicas, compatibilidad y condiciones de rendimiento. Los computadores donde se haya desactivado deliberadamente la función conservarán esa configuración.

Cómo puede afectar la protección al rendimiento en juegos

La integridad de memoria puede reducir el rendimiento en algunos videojuegos, pero el impacto varía según el equipo y no implica que todo el computador se vuelva más lento. Una de las medidas utilizadas para evaluarlo son los fotogramas por segundo (FPS), que indican cuántas imágenes muestra el juego cada segundo.

Pruebas independientes realizadas en 2021 registraron pérdidas de rendimiento al activar estas protecciones, con diferencias según el juego y el equipo. Esas mediciones no corresponden al despliegue actual ni permiten anticipar cuánto cambiará el rendimiento de cada computador.

Los resultados variaron según el procesador y la configuración utilizada. En determinadas pruebas, los equipos más antiguos experimentaron un impacto mayor, mientras que el hardware moderno contó con mecanismos capaces de reducir parte de esa carga. Estas diferencias tampoco permiten establecer una pérdida general para los dispositivos que reciben ahora la actualización.

Por eso, una caída de rendimiento después de instalar una actualización no demuestra, por sí sola, que la integridad de memoria sea responsable. Otros procesos, controladores o cambios del sistema pueden afectar la velocidad.

Cómo comprobar si la protección está activada

Windows permite consultar esta configuración desde el propio sistema. Para revisarla, hay que abrir Seguridad de Windows, ingresar a Seguridad del dispositivo y seleccionar Detalles de aislamiento del núcleo. Allí aparece el interruptor correspondiente a Integridad de memoria.

Si está habilitada, el computador cuenta con esa protección adicional. Aunque es posible desactivarla, Microsoft advierte que hacerlo elimina una barrera frente a determinadas amenazas que buscan acceder a componentes críticos.

Antes de modificarla por problemas de velocidad, conviene comprobar si realmente existe una diferencia medible. En videojuegos, puede compararse la cantidad de FPS bajo las mismas condiciones, manteniendo iguales la resolución, los ajustes gráficos y las aplicaciones abiertas.

Esta evaluación cobra importancia porque Windows 11 recibe periódicamente actualizaciones de seguridad destinadas a corregir vulnerabilidades. La integridad de memoria complementa esas defensas, pero cumple una función distinta de los parches que solucionan errores conocidos.

Mantenerla activada conserva la protección recomendada por Microsoft. Si una prueba demuestra una pérdida importante de rendimiento, deshabilitarla implica aceptar un riesgo adicional que debe valorarse frente a la mejora obtenida.

Imagen: Microsoft