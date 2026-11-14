Vuelos entre Colombia y Estados Unidos: qué hacer tras la parada de la FAA

La orden de la FAA que dejó en tierra todos los despegues en Estados Unidos ya se levantó, pero sus efectos sobre los vuelos entre Colombia y ese país no desaparecen de inmediato. Quien tenga un viaje programado para hoy o mañana debería revisar su itinerario con la aerolínea antes de ir al aeropuerto.

La FAA, la autoridad de aviación de Estados Unidos, ordenó el viernes 13 de noviembre detener todos los despegues en el país por una falla de telecomunicaciones. La parada duró más de cuatro horas, según CNN, y los vuelos nacionales volvieron a despegar en la noche. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que volver a la normalidad será lento y dijo esperar un movimiento mucho mejor este sábado.

Qué pasó con los vuelos desde y hacia Colombia

Según la Aerocivil, que cita el aviso oficial de la FAA, los vuelos programados desde Estados Unidos hacia Colombia debían permanecer en tierra mientras durara la orden, que empezó a las 3:53 p. m. y estaba prevista hasta las 11 p. m. Los que salían de Colombia hacia Estados Unidos podían tener retrasos o cambios, porque las autoridades estadounidenses autorizaban cada ingreso a su espacio aéreo de forma individual, según recogió El Tiempo. La entidad aclaró que los vuelos nacionales y los internacionales hacia otros destinos funcionaban con normalidad.

Una fuente del aeropuerto El Dorado, que habló con El Tiempo sin dar su nombre, dijo que ningún vuelo hacia Estados Unidos ni que sobrevolara su territorio recibía permiso para despegar, y que algunos viajes a Europa y Asia no pudieron salir porque su ruta cruza espacio aéreo estadounidense. Es el testimonio de una sola fuente. Hasta ahora no hemos visto una cifra oficial de vuelos afectados en Colombia.

Qué ofrece Avianca y qué recomienda la Aerocivil

Avianca anunció que los pasajeros con vuelos desde o hacia Estados Unidos podrán cambiar la fecha de su viaje y volar dentro de los 15 días siguientes, sin penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad. La aerolínea dice que avisará a los afectados y pide revisar el estado del vuelo en avianca.com y en su aplicación, según publicó La República.

La Aerocivil recomienda mantener contacto con la aerolínea, verificar el itinerario antes de salir hacia el aeropuerto y usar los canales digitales de cada compañía para gestionar cambios. Las condiciones de otras aerolíneas para vuelos desde Colombia no aparecían en las fuentes que revisamos, así que conviene preguntarles directamente.

¿Fue un ciberataque?

Duffy atribuyó la falla a un sistema de control de tráfico aéreo muy antiguo, con routers sobrecargados de datos que dieron información inconsistente. Sobre el rumor de un ciberataque, que circuló en redes junto con una captura de un supuesto apagón de radares meteorológicos, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que hay “cero evidencia” de un ataque y que todo parece mecánico, aunque siguen investigando y no lo descartan del todo. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos negó que hubiera un apagón de radares, según WBTV: dijo que circulaba contenido desactualizado de páginas aisladas y que sus radares funcionaban con normalidad. Aquí contamos cómo se desarrolló la parada.

El beneficio de Avianca cubre los vuelos programados el 13 y el 14 de noviembre, hasta las 11:59 p. m. (hora de Colombia). Este artículo se basa en lo informado por CNN, la Aerocivil y Avianca hasta las 9:25 p. m. (hora de Colombia) y puede cambiar.

Fuentes: Aerocivil, CNN.