La batería del portátil dura cada vez menos: ¿Qué revisar antes de cambiarla?

El portátil que antes aguantaba toda la mañana ahora pide cargador a media reunión. Si la batería del portátil dura cada vez menos, antes de asumir que murió y presupuestar el cambio vale la pena revisar algunas causas más frecuentes y más baratas: casi todas se corrigen desde la configuración de Windows, como pasa cuando un juego se traba y no se sabe si la culpa es de la red o del equipo.

Primero: quién se está tomando la batería

Windows 11 muestra qué aplicaciones consumen más energía. La ruta es Inicio, Configuración, Sistema, Encendido y batería, Uso de la batería. Ahí aparece el consumo por aplicación, incluido el que hacen en segundo plano. Si una app que casi no usa aparece arriba de la lista, puede limitar su actividad en segundo plano desde la misma pantalla, en las opciones de cada aplicación. Este paso suele explicar buena parte del problema: un navegador con muchas pestañas, un cliente de correo sincronizando sin parar o un programa de videollamadas que quedó abierto son sospechosos habituales.

Ajustes que estiran la carga

La pantalla es el mayor consumidor de energía de un portátil. Microsoft recomienda bajar el brillo, acortar el tiempo hasta que la pantalla se apaga y, si el equipo lo permite, reducir la frecuencia de actualización (de 120 o 144 Hz a 60 Hz), porque una tasa más alta gasta más. También sugiere usar un tema oscuro.

El ahorro de energía de Windows gestiona procesos del sistema para equilibrar rendimiento y duración. Se activa en Configuración, Sistema, Encendido y batería, y puede programarse para que se encienda solo cuando la batería baje de cierto nivel, o dejarlo siempre activo mientras no esté enchufado. En la misma sección está el modo de energía: elegir uno más eficiente, cuando el hardware lo permite, también ayuda.

Otras medidas con efecto real: cerrar sesiones de sincronización que no necesita, activar el modo avión cuando no use internet ni Bluetooth, configurar qué pasa al cerrar la tapa (suspender ahorra más que dejar la pantalla encendida) y, al ver videos, elegir la opción de optimizar batería en la reproducción.

Cómo saber si la batería del portátil sí está desgastada

Windows puede generar un informe técnico de la batería. Se abre el símbolo del sistema y se ejecuta el comando powercfg /batteryreport, que crea un archivo HTML con el historial de uso y, lo importante, dos cifras: la capacidad de diseño y la capacidad de carga completa actual. Si la segunda está muy por debajo de la primera, la batería perdió capacidad real y ningún ajuste se la devolverá; ahí sí tiene sentido hablar de reemplazo. Es normal que un equipo con dos o tres años de uso cargue menos que nuevo; la señal de alarma es una caída fuerte en pocos meses o un apagón repentino con carga disponible.

Si el informe muestra una batería sana pero la autonomía sigue siendo mala, el problema está en el software o en los hábitos de carga, no en el componente. Reiniciar el equipo, actualizar Windows y revisar que el cargador sea el original o uno con la potencia adecuada también hacen parte de la lista de descarte.

Fuentes: Microsoft Soporte, Microsoft Learn