Chrome lento en el PC: ¿Qué revisar antes de reinstalarlo?

Chrome lento, pestañas que se congelan, el ventilador del computador suena como si fuera a despegar. Antes de reinstalar el navegador o culpar al internet, hay una serie de revisiones sencillas que Google documenta en su propia ayuda y que resuelven la mayoría de los casos. Estas son, en el orden en que conviene hacerlas.

1. Actualice y cierre lo que no usa

Chrome funciona mejor en su versión más reciente. La actualización se instala desde el menú de los tres puntos, en Ayuda, “Acerca de Google Chrome”, y muchas veces solo espera un reinicio del navegador que llevamos semanas aplazando.

Después, las pestañas. Cada una consume memoria y procesador aunque no la esté mirando, y con veinte o treinta abiertas cualquier equipo sufre. Cierre las que no necesite (Ctrl + W en Windows) y, si le cuesta desprenderse, guárdelas en marcadores o en un grupo de pestañas.

2. Revise las extensiones y los procesos

Las extensiones son la causa silenciosa más frecuente de un Chrome lento. Cada una se ejecuta sobre las páginas que visita, y basta una mal hecha o abandonada para arrastrar todo el navegador. Entre al menú de extensiones (chrome://extensions), desactive las que no reconozca o no use y compruebe si la velocidad mejora. Si mejora, vuelva a activarlas de a una hasta encontrar la culpable.

Para ver qué consume recursos en tiempo real, Chrome tiene su propio administrador de tareas: se abre con Shift + Esc y muestra, pestaña por pestaña y extensión por extensión, cuánta memoria y procesador usa cada una. Lo que aparezca arriba de la lista es su sospechoso principal.

3. Active las herramientas de rendimiento

En Configuración, la sección Rendimiento concentra varias opciones útiles. El Ahorro de memoria desactiva las pestañas que lleva tiempo sin usar y las recarga cuando vuelve a ellas, lo que libera recursos para las activas; puede mantener siempre activos los sitios que no quiera que se pausen. El Ahorro de energía extiende la batería del portátil limitando la actividad en segundo plano.

En esa misma sección está la precarga de páginas, que hace lo contrario: Chrome descarga por anticipado las páginas que cree que va a visitar para que abran más rápido. En un equipo con buena conexión y recursos sobrados acelera la navegación; en un PC justo de memoria puede ser contraproducente, así que pruebe activarla y desactivarla para comparar.

4. Si nada funciona, restablezca

Cuando las revisiones anteriores no alcanzan, Google sugiere restablecer la configuración predeterminada: el navegador vuelve a su estado de fábrica, se desactivan las extensiones y se borran datos temporales, pero conserva marcadores y contraseñas guardadas. Es menos drástico que desinstalar y suele eliminar los problemas heredados de meses de uso.

Un descarte importante antes de todo lo anterior: confirme que lo lento es Chrome y no su red. Si los videos o los juegos son lo que se traba, esta guía explica cómo distinguir un problema de red de uno del equipo con pruebas sencillas. Y si el navegador se puso lento de golpe después de instalar algo, revise los programas recién instalados en el computador: el software no deseado también sabotea el rendimiento, y quitarlo es parte de las recomendaciones oficiales.

Con la actualización, la limpieza de extensiones y el Ahorro de memoria activado, la mayoría de los casos se resuelve sin reinstalar nada. La reinstalación queda como último recurso, no como primera respuesta.

Fuentes: Ayuda de Google Chrome (“Cómo obtener más velocidad en Google Chrome”), Ayuda de Google Chrome (“Personaliza el rendimiento de Chrome”)