Sensores y algoritmos: así calcula un smartwatch si tu cuerpo necesita recuperarse

Un reloj inteligente puede registrar cuánto dormiste, cuántas calorías quemaste y cómo varió tu frecuencia cardiaca durante el día. Pero cuando reúne esos datos y muestra una puntuación que indica si tu cuerpo está recuperado o necesita descansar, aparece una pregunta: ¿cómo llega un dispositivo que llevas en la muñeca a esa conclusión?

La respuesta está en el procesamiento de diferentes indicadores biométricos y de actividad. Los fabricantes están incorporando algoritmos que cruzan información recopilada durante el día y la noche para construir estimaciones sobre el estado físico del usuario. No es una medición directa del cansancio, sino una interpretación de patrones que pueden estar relacionados con la recuperación.

Uno de esos indicadores es la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC). A diferencia de la frecuencia cardiaca, que registra cuántas veces late el corazón por minuto, la VFC observa las diferencias en el tiempo que transcurre entre un latido y otro. Sus variaciones pueden aportar información sobre la respuesta del organismo ante factores como el ejercicio, el estrés y el descanso.

El sueño también entra en esta ecuación. Los sistemas de monitoreo pueden analizar su estructura y estabilidad para identificar patrones durante la noche. Si estos registros se comparan con los niveles de actividad, el dispositivo obtiene más elementos para estimar cómo está respondiendo el cuerpo a las exigencias de la rutina.

Cuando los datos se convierten en una puntuación

El reto tecnológico no consiste únicamente en recopilar información, sino en relacionar variables que, por separado, ofrecen una visión limitada. Una noche de sueño, por ejemplo, no explica por sí sola el estado de recuperación de una persona. Por eso algunos dispositivos combinan diferentes indicadores en una misma evaluación.

La función Puntuación de condición física de las series HUAWEI WATCH GT 7 y HUAWEI WATCH 6 utiliza cuatro variables para generar este resultado: calidad del sueño, variabilidad de la frecuencia cardiaca, estado emocional y calorías quemadas.

El sistema clasifica la condición física en cinco niveles: excelente, bueno, moderado, bajo y requiere atención. La intención es ofrecer una referencia que permita identificar cuándo mantener la actividad habitual y cuándo considerar una jornada de menor exigencia.

Para construir una lectura personalizada, el dispositivo necesita tres días y tres noches de uso continuo. Durante ese periodo establece una línea base con la que posteriormente evalúa los indicadores registrados.

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Este tipo de funciones muestra otra dimensión del procesamiento de datos en los wearables. La información que antes aparecía distribuida en diferentes apartados ahora puede integrarse en una evaluación que busca facilitar la interpretación de los hábitos físicos.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre medir y diagnosticar. Un reloj puede registrar variaciones de determinados indicadores y procesarlos mediante algoritmos, pero eso no significa que conozca con exactitud el estado de salud de una persona. Las puntuaciones son estimaciones y no sustituyen una valoración médica ni garantizan que se puedan prevenir lesiones.

La pregunta ya no es únicamente cuántos pasos puede contar un reloj o qué tan preciso resulta al registrar una actividad. También importa qué conclusiones puede construir a partir de los datos que recopila y hasta dónde esas interpretaciones son útiles para quien lo lleva puesto.