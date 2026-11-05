Black Friday: cómo detectar descuentos falsos y precios inflados

El Black Friday llega cada año con promociones y porcentajes de descuento que parecen difíciles de ignorar. Pero una rebaja del 50 % no siempre significa pagar la mitad del valor habitual. Algunas ofertas utilizan precios de referencia que estuvieron vigentes durante pocos días, por lo que revisar cuánto costaba realmente un producto puede evitar compras engañosas.

La sospecha tiene respaldo en una investigación de la organización británica de consumo Which?, publicada el 25 de noviembre de 2025. El estudio analizó 175 productos de tecnología, hogar y salud vendidos por ocho comercios durante el Black Friday de 2024. Ninguno registró ese día su precio más bajo del periodo de doce meses examinado.

Uno de los casos fue un cepillo eléctrico infantil vendido por la cadena británica Boots. El artículo se ofrecía por 35 libras, con un precio de referencia de 70 libras que sugería un ahorro considerable. La misma investigación identificó que ese valor superior solo había estado vigente durante tres días de los seis meses anteriores a la promoción.

El historial de precios permite comprobar cuánto se ahorra

La forma más útil de comprobar una rebaja es consultar cómo ha cambiado el valor del artículo durante los meses anteriores. Herramientas como Keepa y CamelCamelCamel muestran gráficos históricos de productos vendidos en Amazon y permiten configurar alertas cuando bajan de precio. Su cobertura depende del mercado y del vendedor, por lo que no sustituyen todas las comparaciones.

Quien prefiera hacer su propio seguimiento puede seleccionar 15 productos tecnológicos antes del Black Friday del 27 de noviembre de 2026. Basta con registrar cuánto cuestan celulares, computadores portátiles, televisores o audífonos durante las semanas previas. Guardar capturas de pantalla, fechas y nombres exactos de los modelos permitirá comprobar posteriormente si el descuento anunciado representa una reducción real.

También conviene comparar precios entre tiendas y revisar las características del artículo. Dos computadores similares pueden tener distinta memoria o capacidad de almacenamiento. Además, el valor final puede aumentar por gastos de envío, impuestos o condiciones asociadas a determinados medios de pago. La comparación debe hacerse con el costo total de compra, no únicamente con la cifra promocional.

Tampoco es obligatorio comprar justo el viernes. En el estudio, el 68 % de los artículos estuvo al mismo precio o más barato después del periodo de ofertas, aunque ese resultado no garantiza que todas las promociones regresen. Antes de pagar, revisar el historial permite distinguir un ahorro verdadero de un precio de referencia poco representativo del valor habitual.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)