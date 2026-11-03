¿Cómo localizar un celular apagado después de un robo?

Un celular robado puede seguir siendo localizable después de apagarse, pero eso no garantiza su recuperación. Apple y Google ofrecen esta posibilidad en determinados modelos, según la configuración previa y el tiempo transcurrido desde el apagado.

Las herramientas Find My de Apple, conocida como Encontrar, y Find Hub de Google, llamada Localizador en español, utilizan redes de dispositivos cercanos para detectar equipos perdidos mediante Bluetooth. Otros celulares compatibles pueden identificar sus señales y comunicar una ubicación aproximada de forma cifrada. Esto permite intentar localizar un teléfono sin que tenga una conexión propia a internet.

¿Cuánto tiempo puede localizarse un celular apagado?

La diferencia más importante aparece cuando el teléfono se apaga completamente. Según la documentación oficial de Apple, un iPhone compatible puede localizarse durante un máximo de 24 horas después de apagarse, siempre que la red Encontrar esté activada. En el modo de reserva de energía, el periodo indicado es de hasta cinco horas.

Google ofrece una función similar en determinados modelos. Su documentación de Localizador confirma que las familias Pixel 8, Pixel 9 y Pixel 10 pueden seguir siendo detectadas durante varias horas después del apagado o del agotamiento de la batería. Para ello, el equipo debe tener un PIN, patrón o contraseña y la búsqueda sin conexión configurada para usar la red en lugares concurridos o en todas partes. Bluetooth y ubicación deben estar activados cuando se apague.

La situación cambia cuando el celular permanece encendido, pero pierde la conexión Wi-Fi o los datos móviles. En ese caso, ambas redes pueden utilizar dispositivos cercanos para intentar actualizar su ubicación. Si no se recibe ninguna detección nueva, el usuario podría consultar únicamente el último lugar registrado.

Estos periodos representan capacidades y límites documentados, no tiempos de recuperación garantizados. Encontrar un celular también depende de que existan dispositivos cercanos capaces de detectar su señal y comunicar la ubicación.

Cómo preparar el celular y qué hacer después de un robo

Para configurar un iPhone, hay que ingresar a Ajustes o Configuración, seleccionar el nombre del usuario y acceder a la sección Encontrar. Allí deben estar activadas las opciones Buscar mi iPhone, Red de Encontrar y Enviar última ubicación. Esta última permite registrar la posición del equipo cuando su batería alcanza un nivel críticamente bajo.

Los usuarios de Android deben ingresar a los ajustes de Google y buscar Localizador o Find Hub. Dentro de las opciones de dispositivos sin conexión, conviene comprobar que esté habilitada la participación en la red. Google explica que las opciones para lugares concurridos y para todas partes permiten aprovechar dispositivos cercanos, mientras que la modalidad sin red se limita a ubicaciones recientes almacenadas.

Si ocurre un robo, el propietario puede abrir Encontrar en otro dispositivo Apple o acceder a iCloud.com/find; en Android, puede usar android.com/find. Apple permite consultar la última ubicación conocida hasta siete días en la aplicación y hasta 24 horas en la web, cuando esté disponible. Desde estas herramientas también puede activar las funciones de protección.

En Apple, el modo Perdido permite bloquear el dispositivo y suspender las tarjetas utilizadas con Apple Pay. Google también permite marcar un celular como perdido y protegerlo. Cuando el equipo no tiene conexión, algunas acciones remotas quedan pendientes hasta que vuelva a conectarse a internet.

Si el celular aparece en una dirección desconocida, lo recomendable es entregar esa información a las autoridades y no intentar recuperarlo personalmente. También conviene contactar al operador para solicitar la suspensión de la línea y consultar el bloqueo del IMEI. Al realizar este trámite, es importante evitar páginas fraudulentas relacionadas con el reporte de un celular robado.

Borrar los datos es una alternativa cuando no hay posibilidades razonables de recuperación, pero tiene consecuencias diferentes. En Android, el restablecimiento de fábrica impide continuar localizando el equipo mediante Localizador. En iPhone con iOS 15 o posterior, Apple permite conservar determinadas capacidades de localización después del borrado. En cualquier caso, no debe eliminarse el iPhone de Encontrar, porque esto puede desactivar el Bloqueo de activación.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)