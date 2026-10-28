¿Cuál es la marca de televisores que más vende en Colombia? Así se mueve el mercado en 2026

Samsung sigue siendo uno de los grandes protagonistas del negocio de los televisores en Colombia, pero la competencia se está intensificando. TCL, Hisense, LG y fabricantes con una presencia más reciente, como iFFALCON, buscan aumentar sus ventas en un año en el que el Mundial de Fútbol impulsó la renovación de pantallas en miles de hogares.

El mercado colombiano atraviesa uno de sus periodos de mayor actividad. Según cifras de NIQ-GfK divulgadas por la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos de Colombia (ASODELCO), entre mayo y julio de 2026 se vendieron aproximadamente 855.000 televisores, un crecimiento del 44,8 % frente al mismo periodo de 2025.

Las proyecciones sectoriales apuntan a que Colombia podría cerrar el año con cerca de 2,5 millones de televisores comercializados. De cumplirse, superaría los 2,1 millones registrados durante 2018, otro año marcado por un Mundial de Fútbol.

Pero ¿qué marcas están aprovechando este aumento de las compras?

Samsung conserva el liderazgo, pero aparecen nuevos competidores

Samsung reportó en enero de 2026 una participación cercana al 30 % del mercado colombiano por valor de ventas. La compañía también informó que había comercializado aproximadamente 300.000 televisores entre enero y septiembre de 2025 y proyectaba superar las 510.000 unidades al cierre de ese año.

Las cifras corresponden al periodo anterior, pero sirven como referencia para dimensionar su presencia en el país.

Euromonitor también identifica a Samsung como líder del segmento de video para el hogar en Colombia durante 2025. Sin embargo, advierte que fabricantes como TCL, Hisense y Hyundai están aumentando la competencia mediante televisores de mayor tamaño y características tecnológicas que llegan a precios más accesibles.

Entre los nuevos competidores aparece Caixun, que en abril de 2026 aseguró contar con aproximadamente el 11 % del mercado colombiano por unidades vendidas, según declaraciones de su presidente en Colombia a Forbes.

Por su parte, iFFALCON, vinculada a TCL, anunció un crecimiento del 214 % en el valor de sus ventas y del 201 % en unidades durante 2026. Aunque los porcentajes reflejan una expansión importante frente a su propia base de comparación, la compañía no reveló cuántos televisores comercializó ni su participación en el mercado nacional.

¿Quién vende más televisores en el mundo?

La competencia internacional permite entender mejor lo que está ocurriendo en Colombia.

De acuerdo con TrendForce, Samsung fue el mayor fabricante por volumen de televisores despachados durante el primer semestre de 2026, con 17,6 millones de unidades.

TCL ocupó el segundo puesto con 15,08 millones, seguida de Hisense con 14,23 millones y LG con 11,3 millones.

Aunque Samsung mantiene la primera posición, TCL registró el mayor crecimiento entre las cuatro principales marcas, con un aumento interanual del 7,1 %. Samsung creció un 6,3 %, LG un 3,9 % e Hisense un 3 %.

La distancia entre Samsung y TCL muestra cómo ha cambiado una industria que durante años estuvo dominada por fabricantes surcoreanos y japoneses.

En total, durante los primeros seis meses de 2026 se despacharon 93,74 millones de televisores en el mundo, un crecimiento del 1,3 % frente al mismo periodo del año anterior.

Los colombianos buscan pantallas más grandes

La competencia no se limita a vender más unidades. También está cambiando el tipo de televisor que compran los consumidores.

En Colombia, las pantallas de 55 y 65 pulgadas representan más del 30 % de las ventas del sector, según cifras citadas por Caixun en abril. El crecimiento de este segmento coincide con una mayor disponibilidad de modelos 4K y tecnologías que antes estaban reservadas para referencias de precios elevados.

A escala mundial, Omdia reportó que los televisores Mini-LED representaron el 13 % de los despachos durante el segundo trimestre de 2026.

El mercado latinoamericano también mostró dinamismo. Según la misma firma, los despachos hacia América Latina y el Caribe crecieron un 12,8 % durante ese trimestre, mientras China registró una caída del 15,1 %.

Este comportamiento ayuda a entender por qué los fabricantes chinos están aumentando su presencia internacional y ampliando sus portafolios en países como Colombia.

El interrogante ahora es qué ocurrirá después del impulso comercial del Mundial. Las marcas tendrán que sostener sus ventas en un mercado donde el precio, el tamaño de pantalla y las tecnologías de imagen están influyendo cada vez más en las decisiones de compra.

Por ahora, Samsung conserva el liderazgo respaldado por los últimos datos públicos disponibles, mientras TCL, Hisense y otros fabricantes buscan ampliar su participación. Para establecer quién vendió más televisores en Colombia durante todo 2026, todavía será necesario contar con un ranking actualizado y comparable por unidades comercializadas.