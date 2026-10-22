ASUS ROG XBOX Ally X20 llega a Colombia: precio y dónde comprarla

La consola portátil ROG XBOX Ally X20 llegará a Colombia este 22 de octubre con un precio desde $5.499.000. ASUS Republic of Gamers (ROG) también ofrecerá una edición de colección de $9.499.000, que incluye gafas de realidad aumentada, una carcasa especial y un maletín de protección, entre otros accesorios.

El lanzamiento coincide con los 20 años de ROG, marca de ASUS especializada en equipos y componentes para videojuegos. La nueva consola combina un diseño conmemorativo con hardware orientado al gaming portátil y una pantalla OLED de alto rango dinámico.

La versión estándar, que se comercializará sin el paquete de accesorios de colección, incorpora un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y una pantalla Nebula HDR OLED de 7,4 pulgadas. Su diseño utiliza un chasis negro translúcido que deja ver parte de los circuitos internos y el sistema de refrigeración, con detalles dorados que hacen referencia al aniversario de la marca.

La propuesta apunta a quienes quieren jugar fuera del escritorio sin renunciar a un equipo de alto rendimiento. Sin embargo, la diferencia de precio entre las dos presentaciones es considerable: el paquete de colección cuesta $4 millones más que la consola por separado.

¿Qué incluye la edición de colección de ROG?

El ROG XBOX Ally X20 Bundle está dirigido a los jugadores y coleccionistas interesados en los accesorios exclusivos creados para celebrar las dos décadas de la marca. Su componente más llamativo son las gafas ROG XREAL R1 Edition 20, que incorporan audio de Bose, una pantalla virtual de 171 pulgadas vista desde cuatro metros, una tasa de refresco de 240 Hz y seguimiento de movimiento 3DoF.

El paquete también incluye una carcasa dbrand Killswitch con acabados negros y dorados, un patrón inspirado en los circuitos de la consola, empuñaduras texturizadas y un soporte integrado para mantener el dispositivo inclinado sobre una superficie.

A esto se suma un maletín rígido de protección de la marca Pelican, personalizado con detalles de ROG y una insignia metálica del vigésimo aniversario. El conjunto se completa con un cargador de 68 W y tapas para los joysticks diseñadas a juego con la identidad visual de la edición.

La diferencia entre las dos opciones está, por tanto, en los accesorios y el carácter limitado del paquete de colección. Quienes busquen únicamente la consola podrán adquirir la versión estándar, mientras que los interesados en las gafas y los demás complementos tendrán que optar por el bundle.

Precios y disponibilidad en Colombia

La ROG XBOX Ally X20 estará disponible desde el 22 de octubre de 2026 en cinco cadenas comerciales del país. Estos son los precios sugeridos anunciados para el mercado colombiano:

ROG XBOX Ally X20: $5.499.000.

$5.499.000. ROG XBOX Ally X20 Bundle, edición de colección: $9.499.000.

Ambas presentaciones se venderán en Alkosto, K-tronix, Éxito, Panamericana y Falabella. Para consultar más información sobre los productos, los interesados pueden visitar el sitio oficial de ASUS ROG Colombia.