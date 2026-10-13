HyperX presenta nuevos portátiles, monitores y audífonos para gaming en SOFA 2026

Un portátil con tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060, nuevas referencias de monitores y una familia de audífonos con opciones inalámbricas y alámbricas hicieron parte de las novedades que HyperX presentó en SOFA 2026, el evento de entretenimiento y cultura geek que se realizó en Bogotá del 8 al 12 de octubre.

La marca de gaming de HP aprovechó el encuentro para exhibir equipos dirigidos a distintos perfiles de jugadores, desde quienes buscan mejorar su experiencia frente a los videojuegos hasta quienes transmiten partidas o producen contenido. Los asistentes pudieron probar dispositivos, participar en actividades gratuitas y presenciar demostraciones en vivo en la Arena de Campeones de VISA.

Uno de los equipos destacados fue el HyperX OMEN 15, un portátil que combina un procesador Intel Core i7-14650HX con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060. Esta configuración está dirigida a usuarios que necesitan capacidad de procesamiento y rendimiento gráfico para ejecutar videojuegos y trabajar con aplicaciones exigentes.

El equipo también incorpora tecnologías de refrigeración pensadas para acompañar sesiones prolongadas de uso. Este componente resulta relevante para quienes alternan entre jugar, transmitir en directo y realizar tareas de creación de contenido desde un mismo computador.

Los monitores y audífonos amplían las opciones para jugadores

La exhibición incluyó nuevas referencias de monitores HyperX OMEN, una línea que ofrece alternativas para quienes buscan ajustar su experiencia de juego a las características de su equipo y espacio de trabajo.

Entre las prestaciones mencionadas están las altas tasas de refresco, que permiten mostrar más imágenes por segundo cuando el computador y el contenido son compatibles con esa capacidad. Los modelos también ofrecen ajustes ergonómicos de altura, inclinación y pivote, con los que los usuarios pueden modificar la posición de la pantalla.

En audio, la compañía presentó la familia HyperX Cloud III, evolución de los Cloud II. La línea conserva la apuesta por la comodidad y la durabilidad, con versiones alámbricas e inalámbricas para distintas preferencias de uso.

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Las especificaciones cambian según la referencia. Algunos modelos incluyen controladores de 53 milímetros, audio espacial DTS Headphone y un micrófono de 10 milímetros con reducción de ruido. También hay alternativas de conectividad mediante USB-C, USB-A y conector de 3,5 milímetros.

Estas diferencias importan al momento de elegir unos audífonos, pues la conexión disponible, la compatibilidad con los dispositivos y las funciones de audio pueden variar entre versiones. Por eso, conviene revisar las especificaciones del modelo antes de comprarlo.

La participación de HyperX en SOFA 2026 se desarrolló bajo la actividad «HyperX: El siguiente nivel», con demostraciones de sus tecnologías y espacios para que el público interactuara con los equipos.

La presentación reunió computadores, pantallas y periféricos en una misma exhibición, con alternativas para jugar y crear contenido. Sin embargo, la información del evento no detalló los precios de las nuevas referencias ni las fechas de disponibilidad comercial para Colombia.