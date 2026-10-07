La inteligencia artificial empieza a cambiar lo que se espera de un PC. Microsoft presentó el Surface Laptop Ultra, un portátil desarrollado con tecnología de Nvidia, mientras avanza en modelos capaces de trabajar dentro del equipo y en medidas para limitar la información a la que pueden acceder los agentes de IA.

Según Reuters, Microsoft presentó un modelo de codificación que puede ejecutarse en computadores personales. La escritura de código es el ejemplo utilizado para mostrar cómo parte del trabajo que normalmente depende de infraestructura remota puede trasladarse al propio equipo.

Esto podría permitir que algunas funciones dependan menos de una conexión permanente. No significa que todas las herramientas de inteligencia artificial funcionarán sin internet ni que cualquier PC actual tendrá capacidad para ejecutarlas.

El Surface Laptop Ultra lleva la apuesta de Nvidia al PC

Microsoft mostró el Surface Laptop Ultra como parte de sus planes para ampliar las funciones de inteligencia artificial disponibles en Windows. Se espera que el equipo utilice chips RTX Spark de Nvidia, una tecnología que Microsoft y Nvidia ya habían presentado para llevar IA local a nuevos portátiles y reducir la dependencia de servidores externos.

No se conocen detalles suficientes sobre rendimiento, autonomía o requisitos para ejecutar los modelos anunciados. Esas características serán determinantes para saber si las nuevas funciones pueden llegar a un público amplio o quedarán vinculadas a equipos de mayor capacidad.

El costo aparece como uno de los principales interrogantes. Los analistas citados por Reuters señalan el impacto del encarecimiento de la memoria en computadores de escritorio y portátiles, especialmente cuando las aplicaciones de inteligencia artificial requieren configuraciones más exigentes.

Una referencia de esa presión está en el DGX Spark. Nvidia aumentó recientemente cerca de un 75 % su valor, hasta 6.950 dólares. La cifra corresponde a ese computador de escritorio especializado y no al Surface Laptop Ultra.

La IA puede actuar sin tener acceso a todos los archivos

Microsoft también presentó Microsoft Execution Containers, una tecnología diseñada para establecer límites sobre lo que pueden hacer los agentes cuando trabajan dentro de Windows.

Un agente podría recibir autorización para completar una acción sin obtener acceso indiscriminado a archivos, aplicaciones o información almacenada. Según Reuters, los departamentos de tecnología podrán establecer reglas y Windows se encargará de aplicarlas en cada equipo.

OpenAI, Anthropic y Nvidia están entre las compañías que utilizarán estas herramientas, de acuerdo con el reporte.

El sistema no equivale a una garantía absoluta de privacidad. Faltan detalles sobre los controles disponibles para cada usuario, la forma en que se mostrarán los permisos y el grado de autonomía que tendrán los agentes en diferentes situaciones.

Procesar una operación dentro del dispositivo tampoco significa que toda la información permanecerá allí. Una cosa es dónde se ejecuta una función y otra, qué datos tiene autorización para consultar.

¿La IA local será suficiente para cambiar de portátil?

Microsoft busca que Windows pase de utilizar la inteligencia artificial principalmente para responder solicitudes a permitir que agentes ejecuten acciones dentro del PC. El Surface Laptop Ultra muestra parte de esa estrategia junto con Nvidia.

La decisión de compra dependerá de información que aún no está disponible. El valor del equipo, sus configuraciones, el rendimiento de los modelos, el consumo de energía y las funciones incluidas determinarán cuánto aporta esta propuesta frente a los portátiles actuales.

Ejecutar determinadas funciones dentro del PC puede reducir la dependencia de servidores externos y ampliar lo que Windows permite hacer sin recurrir constantemente a la nube. Para saber si eso justifica cambiar de equipo habrá que conocer su desempeño, los controles que tendrá el usuario y el costo de acceder a esas capacidades.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)