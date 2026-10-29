Apple presentó este martes el nuevo MacBook Pro con pantalla PROLED XDR, el rediseño más profundo de su portátil profesional en años: por primera vez un Mac incorpora pantalla táctil, suma el Dynamic Island del iPhone y estrena los chips M5 Pro y M5 Max. El equipo se puede reservar desde hoy en 30 países y regiones y llegará a las tiendas el viernes 6 de noviembre.

MacBook Pro PROLED: la pantalla es la protagonista

La tecnología PROLED XDR usa dos capas de píxeles autoiluminados, lo que Apple llama OLED en tándem, para ofrecer hasta 2.000 nits de brillo máximo tanto en contenido HDR como SDR, un contraste de 10.000.000:1 y una tasa de refresco variable de 120 Hz con ProMotion. La pantalla cubre los gamuts de color P3 y Adobe RGB, pensada para flujos de trabajo profesionales de foto y video.

Lo más novedoso es el tacto. Por primera vez en la historia del Mac, la pantalla responde al dedo gracias a un sensor integrado directamente en el panel, y Apple rediseñó la bisagra para dar mayor estabilidad al tocarla. La compañía también añadió estabilización de video en tiempo real para suavizar la imagen de la cámara cuando se usa el tacto durante una videollamada.

Con la pantalla llega otra primicia: el Dynamic Island desembarca en el Mac como centro de Spotlight, las Live Activities y Siri AI, la versión renovada del asistente. Se trata del mismo elemento que el iPhone estrenó en 2022, ahora adaptado a la parte superior de la pantalla del portátil.

M5 Pro y M5 Max, hasta 128 GB de memoria

Por dentro, el equipo monta los chips M5 Pro y M5 Max, con hasta 128 GB de memoria unificada y hasta 16 TB de almacenamiento. Apple promete hasta 24 horas de batería en un diseño más delgado y ligero: 3 libras (1,36 kg) el modelo de 14 pulgadas, que adelgaza medio milímetro, y 4 libras (1,81 kg) el de 16. El sistema de seis altavoces ofrece un 50% más de graves, suma puertos Thunderbolt 5 y una cámara Center Stage de 12 MP.

El equipo llega con macOS 27 y las funciones de Apple Intelligence: Safari puede organizar las pestañas por temas y avisar de cambios en páginas web, como reposiciones de stock o bajadas de precio, y Shortcuts permite crear automatizaciones describiéndolas en lenguaje natural.

El MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Pro parte de US$2.899 y el de 16 pulgadas de US$3.399 (US$2.749 y US$3.199 con descuento educativo). En Estados Unidos también se puede arrendar con Apple Upgrade desde US$55,99 al mes. La disponibilidad y los precios en América Latina se confirmarán en cada mercado; varios de estos cambios, como la pantalla táctil y el rediseño, llevaban meses sonando en los rumores.

Apple se resistió durante más de una década a poner pantallas táctiles en sus computadores, un tabú que defendió públicamente desde la era de Steve Jobs. Que lo rompa ahora, con la bisagra y el panel rediseñados para sostenerlo, dice mucho de cómo ha cambiado la forma de trabajar con un portátil.

Fuentes: Apple, Techmeme.