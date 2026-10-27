Apple presenta MacBook Pro M6 con 24 horas de batería y precio

La nueva generación del portátil profesional de Apple trae mejoras en potencia gráfica, inteligencia artificial y conexiones inalámbricas. La actualización mantiene varias características conocidas de la línea, pero incorpora cambios relevantes para quienes trabajan con edición de video, diseño y aplicaciones exigentes.

Apple presentó oficialmente su nuevo computador este 27 de octubre de 2026. El MacBook Pro M6 incorpora una pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas y un procesador con CPU de 12 núcleos y GPU de 12 núcleos. Según las cifras del fabricante, el rendimiento gráfico aumenta hasta un 30 % frente al M5, mientras que las tareas de inteligencia artificial pueden ejecutarse hasta un 25 % más rápido.

La autonomía anunciada alcanza las 24 horas, una cifra que ya ofrecía el MacBook Pro con M5. El tiempo real dependerá del tipo de trabajo y las condiciones de uso.

¿Qué cambia frente al procesador M5?

El nuevo chip tiene dos núcleos más tanto en la CPU como en la GPU. Este aumento está orientado a acelerar tareas como el procesamiento de fotografías, el modelado tridimensional y la compilación de programas. También mejora la ejecución de funciones de inteligencia artificial dentro del computador, con un Neural Engine que alcanza hasta 1,9 veces el rendimiento del M5.

La configuración inicial incluye 16 GB de memoria unificada, ampliables hasta 32 GB. El equipo suma Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, además de conservar tres puertos Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3 y una ranura para tarjetas SDXC. Se mantienen el brillo máximo de 1.600 nits en contenido HDR, la cámara de 12 megapíxeles con Encuadre Centrado y el sistema de seis altavoces.

Para quienes tienen un MacBook Pro de 13 pulgadas con M1, Apple anuncia un rendimiento gráfico hasta 11 veces superior y mejoras de hasta 13 veces en determinadas tareas de IA.

Precio y disponibilidad del MacBook Pro M6

El MacBook Pro M6 parte de 1.999 dólares en Estados Unidos y podrá reservarse desde el 28 de octubre. Las primeras unidades estarán disponibles el 6 de noviembre, tanto en tiendas de Apple como en distribuidores autorizados. El equipo se ofrecerá en colores plata y negro espacial, con macOS 27 Golden Gate instalado, que incorpora nuevas funciones de Siri y Apple Intelligence.

Imagen: Apple.