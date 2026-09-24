ASUS ExpertBook Ultra B9406: ¿qué ofrece un portátil profesional de menos de un kilo?

Un computador de 0,99 kilos puede sonar más cercano a un equipo pensado para viajar que a una herramienta de trabajo. ASUS quiere romper precisamente esa asociación con la ExpertBook Ultra B9406, un portátil de 14 pulgadas que reduce su peso y grosor sin eliminar características que normalmente se buscan en un equipo profesional.

La cifra que primero llama la atención es 0,99 kg. La segunda, sus 10,9 mm de grosor. Pero quedarse únicamente con esos números sería reducir la propuesta a una carrera por fabricar el computador más liviano. Lo interesante está en lo que ASUS consiguió meter dentro de ese formato.

La pantalla de 14 pulgadas ocupa el 91 % del cuerpo gracias al diseño NanoEdge. Eso permite mantener un área de trabajo amplia en un equipo que puede transportarse con facilidad entre reuniones, viajes y distintos espacios de trabajo.

También hay una decisión práctica en los puertos. La ExpertBook Ultra incorpora Thunderbolt 4 a ambos lados, USB Tipo-A y HDMI de tamaño completo. Para alguien que conecta monitores, periféricos o proyectores, tener estas opciones integradas evita depender constantemente de adaptadores.

La pregunta es qué tan útil resulta esa ligereza

El peso tiene sentido cuando se piensa en el tipo de usuario al que apunta el equipo. Un computador que pasa buena parte del día dentro de un bolso tiene que soportar movimiento, cambios de temperatura y uso lejos de un escritorio fijo.

ASUS utiliza materiales de grado aeroespacial y una superficie de Nano Cerámica con dureza 9H. La compañía asegura que este acabado ayuda a resistir arañazos, manchas y huellas. A esto se suma la certificación MIL-STD 810H, asociada a pruebas de resistencia frente a golpes, vibraciones, temperaturas extremas, arena, polvo y humedad.

La marca llevó esa resistencia a una demostración poco habitual: la computadora fue enviada a 8.856 metros de altura y estuvo expuesta a temperaturas de hasta -42,5 °C. Después del descenso, permaneció operativa. Más allá del componente llamativo de la prueba, el dato sirve para entender qué intenta comunicar ASUS: la ligereza no está planteada como sinónimo de fragilidad.

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El otro elemento que cambia la lectura del equipo es la inteligencia artificial. El procesador Intel Core Ultra X9 Serie 3 incorpora una NPU de 50 TOPS para ejecutar tareas de IA localmente. Entre las herramientas de ASUS MyExpert aparece Knowledge Hub, capaz de resumir documentos, y Expert Meet, que puede transcribir y traducir reuniones en tiempo real.

Ahí la propuesta deja de ser exclusivamente de hardware. Para un profesional que pasa horas revisando documentos o participando en reuniones, estas funciones apuntan a reducir parte del trabajo repetitivo que ocurre alrededor de la actividad principal.

La pantalla también está pensada para situaciones menos controladas que un escritorio de oficina. Es un panel táctil Tandem OLED 3K con hasta 1.400 nits de brillo máximo en HDR. El cristal Corning Gorilla Matte busca reducir los reflejos hasta en 80 % y los brillos en 50 %.

A eso se suma una preocupación que en computadores corporativos pesa tanto como el rendimiento: la seguridad. ExpertGuardian incorpora un microprocesador dedicado, recuperación de BIOS mediante ROM dual, cumplimiento con NIST SP 800-193, criptografía poscuántica y cinco años de actualizaciones de seguridad, según la información proporcionada por ASUS.

En conjunto, la ExpertBook Ultra plantea la idea de llevar un espacio de trabajo completo dentro de un equipo que pesa prácticamente lo mismo que un objeto cotidiano de la mochila. La apuesta no está únicamente en hacerlo pequeño, sino en evitar que esa reducción obligue al usuario a renunciar a conectividad, pantalla, herramientas de IA o características de protección.

Por eso su público está menos relacionado con quien busca simplemente un portátil liviano y más con quienes necesitan trabajar mientras se mueven: consultores, ejecutivos, abogados, emprendedores y profesionales que alternan entre reuniones, viajes y distintos lugares de trabajo.