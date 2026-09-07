ASUS presenta sus nuevas ProArt con NVIDIA RTX Spark en IFA 2026

ASUS presentó en IFA 2026 sus nuevas computadoras ProArt P16, P14 y GR1X, equipadas con la plataforma NVIDIA RTX Spark y diseñadas para ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el equipo. La propuesta apunta especialmente a creadores de contenido y desarrolladores que necesitan trabajar con modelos de IA, generación de imágenes, video y renderizado sin depender todo el tiempo de servicios en la nube.

Las tres máquinas incorporan el superchip RTX Spark, que combina una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 núcleos, una CPU NVIDIA Grace de hasta 20 núcleos y núcleos Tensor de quinta generación. El sistema puede alcanzar hasta 1 petaflop de rendimiento para IA y disponer de hasta 128 GB de memoria unificada.

Para los usuarios, una de las principales diferencias está en la posibilidad de ejecutar modelos de inteligencia artificial de mayor tamaño de manera local. ASUS señala que la plataforma permite trabajar con modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros, renderizar escenas 3D de más de 90 GB y generar video con IA en resolución 4K.

El procesamiento local también cambia la forma en que se gestionan determinados trabajos. Los archivos, instrucciones y activos creativos pueden permanecer en el dispositivo, mientras que los modelos locales pueden continuar funcionando sin conexión. Para quienes utilizan herramientas de IA de manera recurrente, esto también permite evitar costos variables asociados al consumo de tokens en servicios en la nube.

ProArt apuesta por IA local para creación de contenido

ASUS complementó el hardware con aplicaciones propias. MuseTree integra modelos de generación de imágenes locales como FLUX y WAN, mientras StoryCube utiliza inteligencia artificial para reconocer escenas, organizar fotografías y administrar archivos multimedia en Windows. La compañía también plantea combinar procesamiento local con servicios en la nube, incluidos paquetes de Adobe Creative Cloud.

En el apartado portátil, la ProArt P16 tiene una pantalla de 16 pulgadas con resolución de hasta 4K a 120 Hz, mientras que la P14 alcanza una resolución de hasta 3K. Ambas utilizan paneles ASUS Lumina Pro OLED con precisión de color Delta E inferior a 1 y brillo de hasta 1.600 nits. La P16 pesa 1,77 kg y tiene un grosor de 12,9 mm, además de una batería de 99 Wh. La P14 pesa 1,48 kg y cuenta con una batería de 90 Wh.

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La tercera integrante es la ProArt GR1X, una mini PC de 150 x 150 x 51 milímetros. Su sistema de refrigeración de doble ventilador está diseñado para operación continua y ofrece conectividad 10 GbE, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. También puede conectarse con hasta cuatro pantallas 4K.

Las nuevas máquinas fueron exhibidas en el ASUS IFA Media Showroom de Berlín, donde la compañía mostró demostraciones de flujos de trabajo con agentes de IA y aplicaciones ejecutadas directamente en los equipos ProArt. El evento se realizó entre el 2 y el 5 de septiembre, antes de la apertura oficial de IFA 2026.