ASUS trae a Colombia sus nuevos computadores con doble pantalla OLED e IA: precios y características

La apuesta de ASUS por las laptops con doble pantalla da un nuevo paso en Colombia. La compañía anunció la llegada de las nuevas ASUS Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO, dos equipos que buscan resolver un problema común tanto para profesionales como para gamers: la falta de espacio en pantalla cuando se trabaja, crea contenido o se juega desde un portátil.

La principal novedad de estos dispositivos es la integración de dos pantallas OLED dentro de un mismo chasis. En la práctica, esto permite ampliar el espacio de trabajo sin depender de monitores externos y ofrece nuevas posibilidades para multitarea, creación de contenido, programación, streaming y gaming.

Doble pantalla para reemplazar el escritorio tradicional

La propuesta de ASUS gira alrededor de una idea sencilla: llevar una experiencia multipantalla a cualquier lugar.

Ambos equipos incorporan dos paneles táctiles, un teclado desmontable y un soporte integrado que permite utilizar las pantallas en diferentes posiciones. Dependiendo de la tarea, el usuario puede convertir el equipo en una laptop convencional, un espacio de trabajo vertical para programación o una estación multitarea con dos pantallas activas.

La compañía también integró el software ScreenXpert, encargado de organizar ventanas y optimizar la interacción entre ambos paneles para facilitar el trabajo simultáneo con varias aplicaciones.

Zenbook DUO: productividad, IA y movilidad

La nueva ASUS Zenbook DUO está orientada a profesionales, estudiantes avanzados y creadores de contenido que necesitan trabajar con múltiples aplicaciones al mismo tiempo.

El equipo incorpora dos pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas con resolución 3K y tasa de refresco de 144 Hz. ASUS asegura que el diseño reduce el espacio visible entre ambos paneles para crear una experiencia más uniforme cuando se utilizan como una sola superficie de trabajo.

En rendimiento, la laptop integra los nuevos procesadores Intel Core Ultra X9 Serie 3 y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) capaz de alcanzar hasta 50 TOPS. Esto le permite ejecutar funciones de inteligencia artificial asociadas al ecosistema Copilot+ PC, incluyendo traducción en tiempo real y herramientas de edición asistidas por IA.

Otro de los puntos destacados es su autonomía. Gracias a una batería de 99 Wh distribuida entre ambas pantallas, ASUS afirma que puede alcanzar hasta 18 horas de reproducción de video.

ROG Zephyrus DUO apuesta por el gaming de alto nivel

Mientras la Zenbook apunta a la productividad, la nueva ROG Zephyrus DUO está diseñada para jugadores, streamers y creadores que necesitan el máximo rendimiento.

El modelo incorpora dos pantallas OLED ROG Nebula HDR de 16 pulgadas y está equipado con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 con 24 GB de memoria GDDR7. La configuración también incluye procesadores Intel Core Ultra 9 y compatibilidad con tecnologías como DLSS 4.

Uno de los usos más llamativos del formato dual es la posibilidad de jugar en la pantalla principal mientras se mantiene visible el chat, el software de transmisión o herramientas de monitoreo en la pantalla secundaria.

Para sostener este nivel de potencia, ASUS implementó un sistema de refrigeración que combina cámara de vapor personalizada, metal líquido en el procesador y materiales aislantes diseñados para mantener el rendimiento durante sesiones exigentes.

Inteligencia artificial como eje de la nueva generación

Más allá de las especificaciones, ASUS busca posicionar estos equipos dentro de la nueva generación de computadores preparados para inteligencia artificial.

La incorporación de NPUs dedicadas permite ejecutar tareas de IA directamente en el dispositivo, reduciendo la dependencia de la nube y mejorando la eficiencia energética en aplicaciones compatibles.

Esta tendencia se está convirtiendo en uno de los principales diferenciales del mercado de computadores portátiles durante 2026, especialmente en segmentos premium donde productividad, creatividad y automatización convergen.

Precio y disponibilidad en Colombia

Las nuevas ASUS Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO ya están disponibles en Colombia.

La ASUS Zenbook DUO, equipada con procesador Intel Core Ultra X9, 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD, tiene un precio sugerido de $16.699.900 y puede encontrarse en Alkosto, Ktronix, Éxito, Falabella y la tienda oficial de ASUS.

Por su parte, la ROG Zephyrus DUO llega con Intel Core Ultra 9, 64 GB de RAM, 2 TB de almacenamiento SSD y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5090 por un precio sugerido de $35.999.900, disponible en Alkosto-Ktronix y los canales oficiales de ASUS.

Con estos lanzamientos, ASUS refuerza su estrategia en el segmento premium de computadores portátiles, apostando por formatos de doble pantalla que buscan diferenciarse en un mercado donde la inteligencia artificial, la productividad móvil y el gaming de alto rendimiento son cada vez más relevantes.